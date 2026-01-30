De WV 1 Black Edition Window Vac van Kärcher zorgt voor streeploze, schone ramen en bespaart bovendien veel tijd en moeite. De intelligente combinatie van sproeifles en wisser staat garant voor een uiterst effectieve reiniging. Het handige apparaat zuigt het water vervolgens moeiteloos van het raam bij elk gebruik – zonder druppelend vuil water en zonder strepen. Vergeleken met conventionele methoden is de reiniging merkbaar eenvoudiger en drie keer sneller dan voorheen. De handige werking op batterij en het compacte ontwerp garanderen maximale flexibiliteit.