Essayez-le et laissez-vous convaincre : le nettoyeur de vitres sans fil WV 1 Plus Frame Edition de Kärcher garantit des vitres et des cadres de fenêtre propres et sans traces ainsi qu'un gain de temps à moindre effort. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la raclette permet un nettoyage très efficace. Ensuite, l'appareil maniable aspire l'eau de la vitre de manière simple et fiable, sans traces ni gouttes d'eau sale. Comparé aux méthodes classiques, le nettoyage est sensiblement plus facile et 3 fois plus rapide qu'à la main. Le fonctionnement pratique sur batterie et le format compact garantissent un maximum de flexibilité lors du nettoyage de toutes les surfaces lisses de la maison. La fourniture inclut également un outil de nettoyage des cadres pour un nettoyage manuel facile des cadres de fenêtre, des poignées et des rainures des fenêtres.