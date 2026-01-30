Nettoyeur de vitres WV 1 Plus Frame Edition
Le nettoyeur de vitres sans fil WV 1 Plus, fourni avec un pulvérisateur assorti et un outil de nettoyage des cadres manuel, vous permet de nettoyer vos fenêtres et leurs cadres sans effort, sans traces et 3 fois plus rapidement.
Essayez-le et laissez-vous convaincre : le nettoyeur de vitres sans fil WV 1 Plus Frame Edition de Kärcher garantit des vitres et des cadres de fenêtre propres et sans traces ainsi qu'un gain de temps à moindre effort. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la raclette permet un nettoyage très efficace. Ensuite, l'appareil maniable aspire l'eau de la vitre de manière simple et fiable, sans traces ni gouttes d'eau sale. Comparé aux méthodes classiques, le nettoyage est sensiblement plus facile et 3 fois plus rapide qu'à la main. Le fonctionnement pratique sur batterie et le format compact garantissent un maximum de flexibilité lors du nettoyage de toutes les surfaces lisses de la maison. La fourniture inclut également un outil de nettoyage des cadres pour un nettoyage manuel facile des cadres de fenêtre, des poignées et des rainures des fenêtres.
Caractéristiques et avantages
LégerTenue en main agréable et confortable
Compact et prise en main facileAvec le petit appareil pratique, le nettoyage de surfaces lisses deviendra maintenant encore plus facile. L’aspirateur sans fil pour vitres Kärcher n’a aucun mal à atteindre le rebord inférieur de la fenêtre.
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil aux LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes désagréables appartiennent définitivement au passé. Pour des fenêtres brillantes.
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|250
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|25
|Durée de charge de la batterie (min)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,5
|Poids sans accessoires (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 250 x 275
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur WV & KV (1 pièce)
- Pulvérisateur standard avec bonnette microfibre
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
- Outil de nettoyage des cadres
Équipement
- Suceur d'aspiration
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Châssis de fenêtre
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WV 1 Plus Frame Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.