Probeer het zelf en ontdek het zelf: de WV 1 Plus Frame Edition Window Vac van Kärcher zorgt voor streeploze, schone ramen en bespaart veel tijd en moeite. De intelligente combinatie van spuitfles en wisser garandeert een uiterst effectieve reiniging. Het handige apparaat zuigt na elk gebruik eenvoudig het water van het raam op – streeploos en zonder druppelend vuil water. In vergelijking met conventionele methoden is handmatige reiniging merkbaar eenvoudiger en drie keer sneller dan voorheen. De handige werking op accu en het compacte ontwerp garanderen maximale flexibiliteit bij het reinigen van al je gladde huishoudelijke oppervlakken. Bij de levering is bovendien een kozijnreinigingstool inbegrepen voor het eenvoudig en handmatig reinigen van raamkozijnen, handgrepen en raamgroeven.