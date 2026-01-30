Window Vac WV 1 Plus Frame Edition
Ramen moeiteloos en 3x sneller schoon met de WV 1 Plus Window Vac. Voor streeploze resultaten. Incl. sproeiflessenset en handmatige reinigingstool.
Probeer het zelf en ontdek het zelf: de WV 1 Plus Frame Edition Window Vac van Kärcher zorgt voor streeploze, schone ramen en bespaart veel tijd en moeite. De intelligente combinatie van spuitfles en wisser garandeert een uiterst effectieve reiniging. Het handige apparaat zuigt na elk gebruik eenvoudig het water van het raam op – streeploos en zonder druppelend vuil water. In vergelijking met conventionele methoden is handmatige reiniging merkbaar eenvoudiger en drie keer sneller dan voorheen. De handige werking op accu en het compacte ontwerp garanderen maximale flexibiliteit bij het reinigen van al je gladde huishoudelijke oppervlakken. Bij de levering is bovendien een kozijnreinigingstool inbegrepen voor het eenvoudig en handmatig reinigen van raamkozijnen, handgrepen en raamgroeven.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtLigt gemakkelijk en comfortabel in de hand
Compact en handigHet kleine, handige toestel maakt de reiniging van gladde oppervlakken nu nog eenvoudiger. Zelfs de onderste vensterrand kan gemakkelijk worden bereikt met de Kärcher Window Vac.
LED-scherm in het gezichtsveldEnergiebeheer wordt eenvoudig: het LED display geïntegreerd in de aan-/uitknop geeft aan wanneer de batterij vervangen moet worden.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Drie keer sneller
- Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Druppels in de mouwen of op de grond zijn verleden tijd.
Volledig hygiënisch
- Snel en gemakkelijk leegmaken van de tank zonder contact met het vuile water.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|250
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|25
|Laadtijd van de batterij (min)
|150
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 70
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|130 x 250 x 275
Inbegrepen bij levering
- Lader: WV & KV oplader (1pc.)
- Sproeifles Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Gereedschap voor het reinigen van frames
Uitvoering
- Zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Kaders van ramen
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 1 Plus Frame Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.