Le WV 5 Plus Anniversary Edition disponible à l'occasion des 90 ans de l'entreprise affiche une variante de coloris en édition limitée et est équipé d'accessoires spéciaux. Avec cet appareil, Kärcher, l'inventeur de l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil, lance un appareil qui perfectionne davantage le nettoyage des vitres sans effort, sans traces ni gouttes. Du fait de l'autonomie prolongée de sa batterie, les longues sessions de nettoyage ne sont plus un problème. Grâce au système de batterie interchangeable, il est même possible de nettoyer les vitres sans faire de pauses en achetant une deuxième batterie. La poignée de l'appareil et son composant souple permettent au WV 5 Plus Anniversary Edition de dépasser encore la gamme précédente en matière de maniement et d'ergonomie. Le fait que l'appareil soit doté d'écarteurs situés sur le suceur d'aspiration offre de meilleurs résultats de nettoyage jusqu'aux bords des vitres. La fourniture inclut un pulvérisateur, une lingette en microfibres, un suceur d'aspiration fin pour les fenêtres à croisillons, un racleur pour l'élimination des saletés tenaces et une lingette en microfibres supplémentaire avec un nombre particulièrement important de fibres abrasives pour un nettoyage optimal des vitres depuis l'extérieur.