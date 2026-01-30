Window Vac WV 5 Plus Anniversary Edition
De WV 5 Plus Anniversary Edition met speciale accessoires ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf zorgt in een mum van tijd voor schone, streeploze en druppelvrije ramen.
De WV 5 Plus Anniversary Edition ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf is een beperkte kleurvariant met speciale accessoires. Met deze variant brengt Kärcher – de uitvinder van de Window Vac – een apparaat op de markt dat het moeiteloze, streeploze en druppelvrije ramen schoonmaken verder perfectioneert. Dankzij de langere batterijduur kan het reinigen over een nog langere periode zonder problemen worden uitgevoerd. En dankzij het verwisselbare batterij-systeem kunnen ramen ononderbroken worden schoongemaakt door een tweede batterij aan te schaffen. De handgreep van het apparaat, met een zacht component, zorgt ervoor dat de WV 5 Plus Anniversary Edition zijn voorganger overtreft op het gebied van handling en ergonomie. Het apparaat heeft afstandhouders op de zuignozzle om nog betere schoonmaakresultaten tot aan de randen te behalen. De levering omvat een sproeifles, een microvezel wisdoek, een smalle zuignozzle voor ruitramen, een vuilschraper voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een extra microvezel doek met een bijzonder hoog percentage schurende vezels voor optimale ramenreiniging van buitenaf.
Kenmerken en voordelen
Uitneembare batterij.Dankzij de vervangbare batterij en de optioneel tweede batterij kan u ramen schoonmaken zonder onderbreking.
Comfortabele reiniging van de hoeken van ramenDankzij de manueel instelbare afstandshouder behaalt u perfecte, streepvrije reinigingsresultaten helemaal tot in de hoekjes.
Comfortabele handgreep met aanduiding batterijniveauHet softgrip handvat zorgt ervoor dat het toestel beduidend eenvoudiger kan worden gehanteerd. Drie LED's geven het huidige niveau van de batterijlading weer.
Verwisselbare zuigmond
- Keuze tussen een brede en een smalle zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt uw werk nog comfortabeler.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Volledig hygiënisch
- Snel en gemakkelijk leegmaken van de tank zonder contact met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|35
|Laadtijd van de batterij (min)
|185
|Batterij type
|Uitneembare lithium-ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 105
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,7
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|125 x 280 x 325
Inbegrepen bij levering
- Lader: WV & KV oplader (1pc.)
- Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Smalle zuigmond
- Microvezel doek Outdoor: 1 x
- Vuilschraper
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
- Tegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 5 Plus Anniversary Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.