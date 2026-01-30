De WV 5 Plus Anniversary Edition ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf is een beperkte kleurvariant met speciale accessoires. Met deze variant brengt Kärcher – de uitvinder van de Window Vac – een apparaat op de markt dat het moeiteloze, streeploze en druppelvrije ramen schoonmaken verder perfectioneert. Dankzij de langere batterijduur kan het reinigen over een nog langere periode zonder problemen worden uitgevoerd. En dankzij het verwisselbare batterij-systeem kunnen ramen ononderbroken worden schoongemaakt door een tweede batterij aan te schaffen. De handgreep van het apparaat, met een zacht component, zorgt ervoor dat de WV 5 Plus Anniversary Edition zijn voorganger overtreft op het gebied van handling en ergonomie. Het apparaat heeft afstandhouders op de zuignozzle om nog betere schoonmaakresultaten tot aan de randen te behalen. De levering omvat een sproeifles, een microvezel wisdoek, een smalle zuignozzle voor ruitramen, een vuilschraper voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een extra microvezel doek met een bijzonder hoog percentage schurende vezels voor optimale ramenreiniging van buitenaf.