Nettoyeur de vitres WV 6 Plus D500
Doté d'une raclette innovante et permettant une utilisation encore plus flexible : le nettoyeur de vitres sans fil WV 6 Plus D500 garantit des vitres propres en un rien de temps.
Kärcher améliore encore son nettoyeur de vitres sans fil : le WV 6 Plus D500 est un modèle encore plus flexible d'utilisation, bénéficiant d'une raclette d'aspiration de conception innovante et d'une autonomie supérieure. La nouvelle raclette d'aspiration rallongée permet de passer sur l'intégralité de la surface d'une seule traite. Avec son autonomie extra-longue de 100 minutes, ce nettoyeur de fenêtres sans fil peut être utilisé encore plus longtemps. L'afficheur qui indique l'autonomie restante de la batterie à la minute près permet, quant à lui, une planification précise du nettoyage. Comme d'habitude, la combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la lingette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur de vitres garantissent un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. En outre, le nettoyeur de vitres sans fil ergonomique de Kärcher WV 6 Plus D500 permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique, l'utilisateur n'étant jamais en contact direct avec l'eau sale.
Caractéristiques et avantages
Technologie optimisée des lèvresInnovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Autonomie extra-longueL'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Lèvre amovibleAprès chaque usage, la raclette peut être facilement retirée du suceur d'aspiration pour être nettoyée.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidage facile du réservoir d'eau sale WV 6 sans contact avec la saleté.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- L'indicateur de niveau de charge fournit l'autonomie restante de la batterie, à la minute près. Le nettoyage est plus facile à planifier.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Autonomie de la batterie (min)
|100
|Durée de charge de la batterie (min)
|170
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 300
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|0,8
|Poids emballage inclus (kg)
|1,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|126 x 280 x 310
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur rapide (1 pièce)
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 500 ml
Équipement
- Suceur d'aspiration
- Suceur interchangeable
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.