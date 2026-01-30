Kärcher heeft de originele Window Vac verder verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve bladenstechnologie en een langere batterijduur – de WV 6 Plus D500. Het nieuwe, langere zuigblad maakt het mogelijk om overtollig vocht van volledige oppervlakken in slechts één keer te verwijderen. Met de extra lange batterijduur van 100 minuten kun je bovendien nog langer doorgaan met schoonmaken. Dankzij het display, dat de resterende minuten batterijduur weergeeft, kun je jouw schoonmaak precies plannen. Zoals altijd garandeert de slimme combinatie van een spuitfles en microvezel schoonmaakdoek, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, uiterst effectieve reiniging en stralend schone ramen – zonder strepen of resten. De ergonomische WV 6 Plus D500 Window Vac van Kärcher maakt het reinigen bovendien bijzonder hygiënisch, omdat je geen direct contact hebt met het vuile water.