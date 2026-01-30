Window Vac WV 6 Plus D500

Nog flexibeler in gebruik en uitgerust met innovatieve technologie: de draadloze WV 6 Plus D500 Window Vac zorgt in een mum van tijd voor schone ramen zonder vegen, vlekken of strepen.

Kärcher heeft de originele Window Vac verder verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve bladenstechnologie en een langere batterijduur – de WV 6 Plus D500. Het nieuwe, langere zuigblad maakt het mogelijk om overtollig vocht van volledige oppervlakken in slechts één keer te verwijderen. Met de extra lange batterijduur van 100 minuten kun je bovendien nog langer doorgaan met schoonmaken. Dankzij het display, dat de resterende minuten batterijduur weergeeft, kun je jouw schoonmaak precies plannen. Zoals altijd garandeert de slimme combinatie van een spuitfles en microvezel schoonmaakdoek, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, uiterst effectieve reiniging en stralend schone ramen – zonder strepen of resten. De ergonomische WV 6 Plus D500 Window Vac van Kärcher maakt het reinigen bovendien bijzonder hygiënisch, omdat je geen direct contact hebt met het vuile water.

Kenmerken en voordelen
Verbeterde technologie voor de messen
Verbeterde technologie voor de messen
De innovatieve lange zuigrubber maakt schoonmaken nog meer flexibel-ideaal voor toepassingen dicht bij de vloer.
Extra langer batterijwerktijd
Extra langer batterijwerktijd
Window Vac batterij met extra lange werkduur van 100 minuten laat ononderbroken schoonmaken toe.
Verwijderbare zuigrubber
Verwijderbare zuigrubber
De zuigmond kan eenvoudig worden losgekoppeld van de zuigpijp en na elk gebruik gereinigd.
Snelle en hygienische tanklediging
  • Leeg en reinig eenvoudig de vuilwatertank van de WV 6 zonder in contact te komen met vuil.
Aangenaam stil
  • Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt uw werk nog comfortabeler.
Display die de resterende minuten aangeeft van de batterij werktijd
  • Het batterijdisplay toont u de resterende minuten van batterij werktijd. Schoonmaken kan gemakkelijker worden gepland.
De originele
  • Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
  • Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
  • Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Verschillende toepassingen
  • Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en in douchecabines.
Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte van de zuigmond (mm) 280
Tankinhoud vuil water (ml) 150
Looptijd van de batterij (min) 100
Laadtijd van de batterij (min) 170
Batterij type Lithium-Ion batterij
Prestatie per batterijlading (m²) Ongev. 300
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 0,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 126 x 280 x 310

Inbegrepen bij levering

  • Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
  • Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 500 ml

Uitvoering

  • Zuigmond
  • Verwisselbare zuigmond
Window Vac WV 6 Plus D500
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Glazen tafels
  • Wandtegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 6 Plus D500

