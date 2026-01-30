Window Vac WV 6 Plus D500
Nog flexibeler in gebruik en uitgerust met innovatieve technologie: de draadloze WV 6 Plus D500 Window Vac zorgt in een mum van tijd voor schone ramen zonder vegen, vlekken of strepen.
Kärcher heeft de originele Window Vac verder verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve bladenstechnologie en een langere batterijduur – de WV 6 Plus D500. Het nieuwe, langere zuigblad maakt het mogelijk om overtollig vocht van volledige oppervlakken in slechts één keer te verwijderen. Met de extra lange batterijduur van 100 minuten kun je bovendien nog langer doorgaan met schoonmaken. Dankzij het display, dat de resterende minuten batterijduur weergeeft, kun je jouw schoonmaak precies plannen. Zoals altijd garandeert de slimme combinatie van een spuitfles en microvezel schoonmaakdoek, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, uiterst effectieve reiniging en stralend schone ramen – zonder strepen of resten. De ergonomische WV 6 Plus D500 Window Vac van Kärcher maakt het reinigen bovendien bijzonder hygiënisch, omdat je geen direct contact hebt met het vuile water.
Kenmerken en voordelen
Verbeterde technologie voor de messenDe innovatieve lange zuigrubber maakt schoonmaken nog meer flexibel-ideaal voor toepassingen dicht bij de vloer.
Extra langer batterijwerktijdWindow Vac batterij met extra lange werkduur van 100 minuten laat ononderbroken schoonmaken toe.
Verwijderbare zuigrubberDe zuigmond kan eenvoudig worden losgekoppeld van de zuigpijp en na elk gebruik gereinigd.
Snelle en hygienische tanklediging
- Leeg en reinig eenvoudig de vuilwatertank van de WV 6 zonder in contact te komen met vuil.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt uw werk nog comfortabeler.
Display die de resterende minuten aangeeft van de batterij werktijd
- Het batterijdisplay toont u de resterende minuten van batterij werktijd. Schoonmaken kan gemakkelijker worden gepland.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en in douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Tankinhoud vuil water (ml)
|150
|Looptijd van de batterij (min)
|100
|Laadtijd van de batterij (min)
|170
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 300
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|126 x 280 x 310
Inbegrepen bij levering
- Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 500 ml
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 6 Plus D500
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.