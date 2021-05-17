Accessoires pour nettoyeurs haute pression
Exploitez tout le potentiel de votre nettoyeur haute pression avec les bons accessoires. Aucun défi de nettoyage ne vous résistera : aucun mur ne sera trop haut, aucun recoin ne sera inaccessible et aucune saleté ne sera trop tenace pour vous et votre nettoyeur haute pression équipé des bons accessoires. Découvrez-en la vaste gamme et les différentes applications.
Détergents pour nettoyeurs haute pression
Nettoyage de façades, crepis, surfaçes en bois et véhicules
Nettoyage des zones difficiles d'accès
La lance télescopique vous permet d'atteindre les hauteurs et d'augmenter la portée de votre nettoyeur haute pression.
Nettoyez à pleine puissance : avec l'embout de nettoyage pour façades et vitres, les murs, grandes surfaces vitrées et vérandas peuvent être nettoyés à haute pression, sans effort et efficacement.
Nettoyage de canalisations
Tuyaux et canalisations bouchés ? C'est du passé ! Les kits de nettoyage gouttières et canalisations de Kärcher éliminent les saletés accumulées dans les conduites d'évacuation, les gouttières et les tuyaux de descente.
Nettoyage auto, moto et autres
Nettoyez votre véhicule comme un professionnel : répartition optimale du détergent grâce au canon à mousse, nettoyage en douceur des surfaces peintes avec les différentes brosses de lavage souples, élimination de la saleté dans les interstices des jantes. Nos solutions de nettoyage font briller les surfaces et rayonner les visages.
Nettoyage des sols et escaliers
L'hiver laisse son empreinte sur les surfaces extérieures. Heureusement, avec le bon accessoire, mousse, lichen et dépôt vert peuvent être éliminés des terrasses et balcons, rapidement et efficacement.
Les modèles de la gamme T-Racer sont particulièrement bien adaptés au nettoyage des vastes surfaces en pierre ou en bois, la distance entre chaque buse de nettoyage et le sol pouvant être réglée indépendamment. Kärcher propose également la solution idéale pour le nettoyage de surfaces plus petites ou angulaires, comme les escaliers : associant efficacement un jet haute pression et une brosse manuelle, les brosses haute performance sont l'arme polyvalente parfaite contre la saleté.
La propreté intégrale. Pour se sentir aussi bien dehors qu'à l'intérieur.