Accessoires voor hogedrukreinigers
Haal het maximum uit uw hogedrukreiniger met de juiste accessoires. Geen reinigingsuitdaging is te groot, geen hoekje is te klein en geen vuil is te taai voor u en uw hogedrukreiniger met de juiste accessoires. Ontdek ons uitgebreid aanbod en de verschillende toepassingen.
Reinigingsmiddelen voor hogedrukreinigers
Reiniging van gevels, crepis, houten oppervlakken en voertuigen
Reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen
Met de telescooplans kunt u grote hoogtes bereiken en het bereik van uw hogedrukreiniger vergroten.
Reinigen met volle kracht: Met de reinigingsset voor gevels en glasoppervlakken kan u muren, grote glasoppervlakken en veranda's moeiteloos en efficiënt reinigen met hoge druk.
Reiniging van riolen en dakgoten
Verstopte leidingen en afvoeren? Dat is verleden tijd. De Kärcher dakgoot- en rioolreinigingsset verwijdert vuil uit afvoeren, goten en regenpijpen.
Reiniging van de auto, moto en andere
Reinig uw auto als een professional: een optimale verdeling van het reinigingsmiddel met het schuimpistool, een zachte reiniging van gelakte oppervlakken met de verschillende zachte borstels, en een verwijdering van vuil uit de spleten in uw velgen. Onze reinigingsoplossingen doen oppervlakken glanzen en gezichten stralen.
Reiniging van vloeren en trappen
De winter laat zijn sporen na op buitenoppervlakken. Gelukkig kunnen mos, korstmos en groene aanslag met het juiste accessoire snel en efficiënt van terrassen en balkons worden verwijderd.
De modellen in de T-Racer serie zijn bijzonder geschikt voor het reinigen van grote stenen of houten oppervlakken, omdat de afstand tussen elke reinigingssproeier en de vloer onafhankelijk kan worden ingesteld. Ook voor de reiniging van kleinere of hoekige oppervlakken, zoals trappen, biedt Kärcher de ideale oplossing: door de effectieve combinatie van een hogedrukstraal en een handborstel zijn de krachtige borstels het perfecte allround wapen tegen vuil.
Helemaal schoon. Zodat je je buitenshuis net zo goed voelt als binnenshuis.