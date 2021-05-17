Accessoires voor hogedrukreinigers

Reiniging van vloeren en trappen

De winter laat zijn sporen na op buitenoppervlakken. Gelukkig kunnen mos, korstmos en groene aanslag met het juiste accessoire snel en efficiënt van terrassen en balkons worden verwijderd.

De modellen in de T-Racer serie zijn bijzonder geschikt voor het reinigen van grote stenen of houten oppervlakken, omdat de afstand tussen elke reinigingssproeier en de vloer onafhankelijk kan worden ingesteld. Ook voor de reiniging van kleinere of hoekige oppervlakken, zoals trappen, biedt Kärcher de ideale oplossing: door de effectieve combinatie van een hogedrukstraal en een handborstel zijn de krachtige borstels het perfecte allround wapen tegen vuil.

Helemaal schoon. Zodat je je buitenshuis net zo goed voelt als binnenshuis.





