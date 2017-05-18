Connexion entre le pistolet et votre nettoyeur haute pression
Avant d'utiliser votre nettoyeur haute pression Smart Control ou Full Control Plus pour la première fois, le pistolet de pulvérisation doit être connecté à l'appareil.
Smart Control
Vidéo d'instructions
- Branchez-le dans la prise. (0:02)
- Après l'insertion, le mode de connexion est actif pendant environ 60 secondes. (0:07)
- Appuyez simultanément sur les boutons + et - de votre pistolet de pulvérisation Smart Control et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage apparaisse. (0:09)
- Après une connexion réussie, les niveaux de pression et le symbole Bluetooth seront affichés sur le pistolet de pulvérisation. Si la connexion échoue, répétez les étapes décrites. Il est important de débrancher l'appareil et d'attendre au moins 10 secondes avant de le rebrancher. (0:13)
Conseil: si la connexion Bluetooth ne démarre pas automatiquement, appuyez à nouveau sur le bouton du pistolet de pulvérisation pendant 10 secondes. Après une connexion réussie, le symbole Bluetooth sur le pistolet s'allume. De cette manière, le téléphone mobile peut être connecté au pistolet à tout moment.
Full Control Plus
Vidéo d'instruction
- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale. Après l'insertion, le mode de connexion est actif pendant environ 60 secondes. (0:07)
- Appuyez simultanément sur les boutons + et - de votre pistolet de pulvérisation Full Control Plus et maintenez-les enfoncés pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le symbole de signal clignote. (0:13)
- Si la connexion réussit, les réglages de pression seront affichés sur le pistolet de pulvérisation. Si la connexion échoue, répétez les étapes décrites. Il est important de débrancher d'abord l'appareil, puis de le rebrancher. (0:27)