Verbinding tussen het pistool en uw hogedrukreiniger
Voordat u uw hogedrukreiniger uit de Smart Control- of Full Control Plus-serie voor het eerst gebruikt, moet het spuitpistool met het apparaat verbonden zijn.
Smart Control
Instructievideo
- Steek de stekker in het stopcontact. (0:02)
- Na het inbrengen is de verbindingsmodus gedurende ca. 60 seconden. (0:07)
- Druk tegelijkertijd op de + en - toetsen op uw Smart Control spuitpistool en houd deze ca. 3 seconden tot het display verschijnt. (0:09)
- Na een succesvolle verbinding worden de druktrappen en het Bluetooth-symbool weergegeven op het spuitpistool. Als de verbinding is mislukt, herhaalt u de stappen zoals beschreven. Het is belangrijk om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen en minimaal 10 seconden te wachten voordat het apparaat weer wordt aangesloten. (0:13)
Tip: Als de Bluetooth-verbinding niet automatisch start, druk dan nogmaals 10 seconden op de - toets op het spuitpistool. Na een succesvolle verbinding licht het Bluetooth-symbool op het pistool op. Op deze manier kan de mobiele telefoon op elk moment op het spuitpistool worden aangesloten.
Full Control Plus
Instructievideo
- Steek de stroomkabel in het stopcontact. Na het inbrengen is de verbindingsmodus gedurende ca. 60 seconden actief. (0:07)
- Druk tegelijkertijd op de + en - toetsen op uw Full Control Plus-spuitpistool en houd ze minimaal 5 seconden ingedrukt totdat het signaalsymbool knippert. (0:13)
- Als de verbinding is gelukt, worden de drukinstellingen op het spuitpistool weergegeven. Mocht de verbinding mislukken, herhaal dan de stappen zoals beschreven. Het is belangrijk om eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen en vervolgens weer aan te sluiten. (0:27)