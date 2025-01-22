Accessoires voor stoomreinigers

À chaque tâche de nettoyage, l'accessoire adapté : avec la vaste gamme d'accessoires pour les nettoyeurs vapeur de Kärcher, vous êtes on ne peut mieux équipé. Nos accessoires sont parfaitement adaptés à l'usage quotidien tout comme aux applications spéciales et permettent une personnalisation maximale en fonction de vos besoins individuels en matière de nettoyage. Compatibles avec tous les appareils actuels, les accessoires que nous proposons vont de nos produits phares comme le défroisseur vapeur, la brosse pour joints XXL et le suceur à main souple aux petites brosses et buses pour les tâches de précision, en passant par les grands suceurs pour sol et les lingettes pour les tâches de nettoyage sur les surfaces étendues – en somme, tout ce qu'il vous faut pour un nettoyage en profondeur et efficace. Découvrez la grande variété de notre offre et étendez les possibilités d'utilisation de votre nettoyeur vapeur de manière optimale et pratique.

