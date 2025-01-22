Accessoires voor stoomreinigers
À chaque tâche de nettoyage, l'accessoire adapté : avec la vaste gamme d'accessoires pour les nettoyeurs vapeur de Kärcher, vous êtes on ne peut mieux équipé. Nos accessoires sont parfaitement adaptés à l'usage quotidien tout comme aux applications spéciales et permettent une personnalisation maximale en fonction de vos besoins individuels en matière de nettoyage. Compatibles avec tous les appareils actuels, les accessoires que nous proposons vont de nos produits phares comme le défroisseur vapeur, la brosse pour joints XXL et le suceur à main souple aux petites brosses et buses pour les tâches de précision, en passant par les grands suceurs pour sol et les lingettes pour les tâches de nettoyage sur les surfaces étendues – en somme, tout ce qu'il vous faut pour un nettoyage en profondeur et efficace. Découvrez la grande variété de notre offre et étendez les possibilités d'utilisation de votre nettoyeur vapeur de manière optimale et pratique.
Défroisse efficacement et en un clin d'œil : l'embout défroisseur vapeur de Kärcher
Adieu les faux plis ! Avec le défroisseur vapeur, les vêtements redeviennent lisses en un clin d'œil. Il permet également de rafraîchir facilement et rapidement les vêtements, les rideaux et de nombreux autres textiles tout en faisant disparaître les odeurs désagréables. Sa vapeur particulièrement sèche et chaude pénètre le tissu et le rafraîchit jusqu'au cœur des fibres. La condensation engendrée est collectée dans un réservoir séparé qui se vide très simplement dans le lavabo ou encore dans le réservoir du nettoyeur vapeur.
Accessoires phares
Nos nouveaux accessoires phares ouvrent de nouvelles possibilités d'utilisation et augmentent le confort sur tous les modèles de nettoyeur vapeur dotés d'un rangement pour accessoires.
Suceurs, buses et brosses
Le vaste choix de suceurs, de buses et de brosses offre des possibilités d'utilisation variées pour toutes les tâches de nettoyage. Les brosses et les petits embouts sont parfaits pour le nettoyage de la salle de bains et de la cuisine, par exemple pour le lavabo, les robinetteries, les douches, les fours, les plaques de cuisson, les hottes et les barbecues. Les grands suceurs permettent un nettoyage efficace des sols et des vitres ainsi que le rafraîchissement des moquettes.
Lingettes
Les lingettes Kärcher à base de matières haut de gamme sont idéales pour l'élimination des salissures tenaces et garantissent des résultats de nettoyage parfaits.
Détartrage
Notre cartouche de détartrage et nos détartrants assurent une durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue du produit, à condition d'une maintenance et/ou d'un remplacement de cartouche réguliers.
Repassage
Le système de repassage vapeur de Kärcher allie nettoyage et repassage. Grâce aux accessoires adaptés, le nettoyeur vapeur se transforme rapidement et facilement en centrale vapeur et permet de gagner jusqu'à 50 % de temps de repassage avec des résultats de repassage parfaits à 100 % et un linge sec, prêt à être rangé immédiatement.