Accessoires pour nettoyeurs vapeur
Bij elke schoonmaaktaak hoort het juiste accessoire: met het uitgebreide assortiment accessoires voor stoomreinigers van Kärcher bent u perfect uitgerust. Onze accessoires zijn perfect geschikt voor dagelijks gebruik, evenals voor speciale toepassingen, en bieden maximale personalisatie op basis van uw individuele schoonmaakbehoeften. Compatibel met alle huidige apparaten, variëren de accessoires die wij aanbieden van onze bestsellers zoals de stoomkledingstomer, de XXL-voegenborstel en de flexibele handzuigmond tot kleine borstels en mondstukken voor precisiewerk, evenals grote vloerzuigmondstukken en doeken voor uitgebreide reinigingstaken - kortom, alles wat u nodig heeft voor grondige en efficiënte reiniging. Ontdek de grote verscheidenheid aan ons aanbod en breid de gebruiksmogelijkheden van uw stoomreiniger optimaal en handig uit.
Strijk snel en efficient glad: de kledingstomer van Kärcher
Vaarwel kreukels! Met de kledingstomer worden kledingstukken in een handomdraai weer glad. Het maakt het ook gemakkelijk en snel om kleding, gordijnen en vele andere stoffen op te frissen, terwijl onaangename geuren verdwijnen. De bijzonder droge en hete stoom dringt door in de stof en verfrist deze tot diep in de vezels. De gegenereerde condensatie wordt verzameld in een apart reservoir dat eenvoudig kan worden geleegd in de gootsteen of in het reservoir van de stoomreiniger.
Handige accessoires
Onze nieuwe belangrijke accessoires bieden nieuwe gebruiksmogelijkheden en verhogen het comfort op alle stoomreinigermodellen met opbergmogelijkheden voor accessoires.
Zuigmonden, mondstukken en borstels
De uitgebreide keuze aan zuigmonden, mondstukken en borstels biedt verschillende gebruiksmogelijkheden voor alle schoonmaaktaken. De borstels en kleine opzetstukken zijn perfect voor het schoonmaken van de badkamer en keuken, zoals de wastafel, kranen, douches, ovens, kookplaten, afzuigkappen en barbecues. De grote zuigmonden zorgen voor efficiënte reiniging van vloeren en ramen, evenals het opfrissen van tapijten.
Doekjes
De hoogwaardige doekjes van Kärcher zijn ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en zorgen voor perfecte schoonmaakresultaten.
Ontkalking
Onze ontkalkingscartridge en ontkalkingsmiddelen zorgen ervoor dat het product tot wel 10 keer langer meegaat, mits er regelmatig onderhoud en/of vervangingv an de cartridge plaatsvindt.
Strijken
Het stoomstrijkstation van Kärcher combineert reiniging en strijken. Met de juiste accessoires kan de stoomreiniger snel en eenvoudig worden omgetoverd tot een stoomstrijkijzer, waardoor tot wel 50% tijd wordt bespaard bij het strijken, met 100% perfecte strijkresultaten en droge kleding die direct kan worden opgeborgen.