La vapeur hygiénique pour lutter contre la saleté : le Kärcher SC 1 Upright nettoie sans effort et en toute simplicité les sols durs vitrifiés. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % de tous virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Il suffit de le mettre en marche et c'est parti : le nettoyeur vapeur est chaud et opérationnel en seulement 30 secondes. Le réservoir d'eau propre se retire facilement pour faire l'appoint. Sa longue durée de vie est garantie par une fonction de détartrage automatique à l'aide d'une cartouche de détartrage dans l'appareil. Pratique : le changement de lingette sur le suceur pour sol se fait sans contact avec la saleté grâce à une fixation à bandes autoagrippantes. Il suffit de placer le pied sur le grand rabat de la lingette de sol et de retirer l'appareil vers le haut. Le stationnement et l'entreposage du nettoyeur vapeur sont également très pratiques : cet appareil élancé et léger tient debout tout seul.