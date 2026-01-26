Balai vapeur SC 1 Upright
Léger, élancé et au design autoportant : le modèle d'entrée de gamme est opérationnel en seulement 30 secondes pour un nettoyage en profondeur à la vapeur en toute simplicité.
La vapeur hygiénique pour lutter contre la saleté : le Kärcher SC 1 Upright nettoie sans effort et en toute simplicité les sols durs vitrifiés. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % de tous virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Il suffit de le mettre en marche et c'est parti : le nettoyeur vapeur est chaud et opérationnel en seulement 30 secondes. Le réservoir d'eau propre se retire facilement pour faire l'appoint. Sa longue durée de vie est garantie par une fonction de détartrage automatique à l'aide d'une cartouche de détartrage dans l'appareil. Pratique : le changement de lingette sur le suceur pour sol se fait sans contact avec la saleté grâce à une fixation à bandes autoagrippantes. Il suffit de placer le pied sur le grand rabat de la lingette de sol et de retirer l'appareil vers le haut. Le stationnement et l'entreposage du nettoyeur vapeur sont également très pratiques : cet appareil élancé et léger tient debout tout seul.
Caractéristiques et avantages
Design ultra-mince et tête de brossage des sols à articulation pivotante
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée
- Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.
- Le réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,9 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,2
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,1
|Poids emballage inclus (kg)
|3,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur d'allongement minimal de la durée de vie du produit sur la base de tests internes avec une dureté de l'eau de 20 dH et une dureté temporaire de 15 dH.
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix Large: 2 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix Large
Équipement
- Soupape de sécurité
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Sols durs
Accessoires
Piéces détachées SC 1 Upright
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.