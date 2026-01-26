Bestrijd vuil met hygiënische stoom: de Kärcher SC 1 Upright reinigt verzegelde harde vloeren moeiteloos en zorgeloos. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van alle virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Aanzetten en aan de slag: in slechts 30 seconden is de stoomreiniger opgewarmd en klaar voor gebruik. De verswatertank kan eenvoudig worden verwijderd om te vullen. Een automatische ontkalkingsfunctie met een ontkalkingscartridge in het apparaat zorgt voor een lange levensduur. Dankzij de klittenbandsluiting is het gemakkelijk om de doek op het vloermondstuk te verwisselen zonder contact met vuil. Stap eenvoudig op het grote label van de vloerreinigingsdoek en trek het apparaat naar boven. Ook het parkeren en neerzetten van de stoomreiniger is erg handig: het slanke en lichtgewicht apparaat blijft zelfstandig rechtop staan.