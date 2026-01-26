Stoommop SC 1 Upright
De SC 1 Upright stoommop: dit lichtgewicht instapmodel is in slechts 30 seconden klaar voor gebruik voor een zorgeloze, dieptereiniging met stoom.
Bestrijd vuil met hygiënische stoom: de Kärcher SC 1 Upright reinigt verzegelde harde vloeren moeiteloos en zorgeloos. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van alle virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Aanzetten en aan de slag: in slechts 30 seconden is de stoomreiniger opgewarmd en klaar voor gebruik. De verswatertank kan eenvoudig worden verwijderd om te vullen. Een automatische ontkalkingsfunctie met een ontkalkingscartridge in het apparaat zorgt voor een lange levensduur. Dankzij de klittenbandsluiting is het gemakkelijk om de doek op het vloermondstuk te verwisselen zonder contact met vuil. Stap eenvoudig op het grote label van de vloerreinigingsdoek en trek het apparaat naar boven. Ook het parkeren en neerzetten van de stoomreiniger is erg handig: het slanke en lichtgewicht apparaat blijft zelfstandig rechtop staan.
Kenmerken en voordelen
Slank productontwerp en vloerkop met draaischarnier
- Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroon
- Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon, wordt de kalkaanslag automatisch uit het water verwijderd. Ontkalk dus niet zelf met azijn of andere zuren!
- De afneembare tank is snel te op vullen voor continue stoom zonder uw werk te onderbreken.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,9% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|30
|Warmteafgifte (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,2
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- EasyFix Grote universele vloerreinigingsdoek: 2 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix Groot
Uitvoering
- Veiligheidsventiel
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Harde vloeren
