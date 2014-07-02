Agent d'entretien des sols en pierre mats / linoléum / PVC RM 532, 1l

Entretien et protection optimale pour sols mats en plastique ou en roche naturelle, en linoléum ou PVC. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.