Vloerverzorging voor matte steen/linoleum/PVC RM 532, 1l
Verzorging en bescherming voor matte oppervlakken in kunsteen en natuursteen, linoleum en PVC. Loopsporen worden verwijderd, de verzorgende film wordt vernieuwd en het oppervlak krijgt een zijdematte glans. (1 liter-fles)
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|100 x 100 x 215
Toepassingen
- Matte natuurstenen en synthetische vloeren
- Linoleum vloeren
- PVC vloeren