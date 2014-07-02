Vloerverzorging voor matte steen/linoleum/PVC RM 532, 1l

Verzorging en bescherming voor matte oppervlakken in kunsteen en natuursteen, linoleum en PVC. Loopsporen worden verwijderd, de verzorgende film wordt vernieuwd en het oppervlak krijgt een zijdematte glans. (1 liter-fles)