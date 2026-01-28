Purification parfaite de l'air des petites pièces, des chambres d'enfant et des postes de travail individuels : le purificateur d'air AF 20 débarrasse l'air ambiant des allergènes, des substances nocives et des agents pathogènes grâce à son système de filtration multicouches. Il est également équipé d'un filtre à charbon actif, d'un afficheur numérique indiquant la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³ et d'un indicateur de la qualité de l'air via un code couleur. Ce purificateur d'air se démarque en outre par sa fonction de minuterie, sa sécurité enfants (fonction de verrouillage), son mode nuit, son fonctionnement ultrasilencieux, son efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et son capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Ainsi, le mode automatique et la puissance s'adaptent automatiquement au niveau de pollution de l'air. La durée de vie du filtre est d'environ un an, en fonction de la pollution de l'air et de l'intensité d'utilisation.