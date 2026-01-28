Luchtreiniger AF 20
Snelle luchtzuivering in ruimtes tot 20m²* – de compacte luchtreiniger AF 20 met Hepa 13- en actieve koolfiltratie verwijdert efficiënt ziekteverwekkers, fijn stof, allergenen en geuren.
Perfecte luchtzuivering voor kleine kamers, kinderkamers en individuele werkplekken - de luchtreiniger AF 20 reinigt de binnenlucht van allergenen, verontreinigende stoffen en ziekteverwekkers door middel van het meerlaagse filtersysteem. Verdere kenmerken zijn de actieve koolfiltratie, evenals een display om de luchtkwaliteit in PM2,5-deeltjes in µg/m³ alfanumeriek aan te geven, de luchtkwaliteit via een kleurcode, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. De luchtreiniger is ook een uitstekende keuze vanwege zijn timerfunctie, kinderslot, nachtmodus en ultrastille werking, evenals een filterefficiëntie van 99,95% voor deeltjes van 0,3 µm en een hoogwaardige lasersensor voor de automatische modus. Dit betekent dat de automatische modus en het prestatieniveau zich automatisch aanpassen aan de mate van luchtvervuiling. Het heeft ook een filterlevensduur van ongeveer een jaar, afhankelijk van de luchtvervuiling en de intensiteit van het gebruik.
Kenmerken en voordelen
High Protect 13-filterVoor het binden van geuren en chemische dampen.
Dubbel luchtinlaatsysteemDankzij de luchtinlaat aan beide zijden is een hoog luchtdebiet gegarandeerd.
DisplayIndicatie van de luchtkwaliteit in µg/m³ evenals de filter- en apparaatstatus.
Stille werking
- Lichtlopende motoren en ventilatoren en stille luchtkanalen.
Automatische modus
- De sensor regelt de automatische modus en past het prestatieniveau aan de luchtkwaliteit aan.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vermogen (W)
|24
|Geschikte kamergrootte (m²)
|tot 40
|Luchtdebiet (m³/u)
|tot 220
|Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Energie-instellingen
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 220 x 346
* Aanbevolen kamergrootte gebaseerd op een plafondhoogte van 3 m en luchtverversing drie keer per uur voor werking op het hoogste prestatieniveau.
Uitvoering
- Dubbel filtersysteem
- Aanduiding filterwissel
- Luchtkwaliteitsweergave
- Bediening van het apparaat met aanraakfunctie
- Automatische modus
- Nacht-modus
- Vergrendelfunctie:
- Timer
Videos
Toepassingen
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis