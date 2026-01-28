Perfecte luchtzuivering voor kleine kamers, kinderkamers en individuele werkplekken - de luchtreiniger AF 20 reinigt de binnenlucht van allergenen, verontreinigende stoffen en ziekteverwekkers door middel van het meerlaagse filtersysteem. Verdere kenmerken zijn de actieve koolfiltratie, evenals een display om de luchtkwaliteit in PM2,5-deeltjes in µg/m³ alfanumeriek aan te geven, de luchtkwaliteit via een kleurcode, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. De luchtreiniger is ook een uitstekende keuze vanwege zijn timerfunctie, kinderslot, nachtmodus en ultrastille werking, evenals een filterefficiëntie van 99,95% voor deeltjes van 0,3 µm en een hoogwaardige lasersensor voor de automatische modus. Dit betekent dat de automatische modus en het prestatieniveau zich automatisch aanpassen aan de mate van luchtvervuiling. Het heeft ook een filterlevensduur van ongeveer een jaar, afhankelijk van de luchtvervuiling en de intensiteit van het gebruik.