Purificateur d'air AF 30
Le purificateur d'air AF 30, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un afficheur, d'une filtration H13 et d'une filtration au charbon actif, élimine les agents pathogènes, les particules fines, les allergènes et les odeurs dans les pièces de 30 m² à 40 m².
Purification parfaite de l'air dans des pièces de taille moyenne, les pièces à vivre et les lieux de travail : le purificateur d'air AF 30 débarrasse l'air ambiant dans les lieux clos des allergènes, des substances nocives et des agents pathogènes grâce à son système de filtration multicouches. Autres caractéristiques : le filtre à charbon actif, un afficheur alphanumérique qui indique la concentration de particules PM 2,5 dans l'air en µg/m³, la qualité de l'air à l'aide d'un code couleurs, la température et l'humidité relative de l'air. L'AF 50 constitue également un excellent choix en raison de sa fonction de minuterie, de sa sécurité enfant, de son mode nuit et de son fonctionnement ultra-silencieux, ainsi que de son efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et d'un capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Cela signifie que le mode automatique et le niveau de puissance s'adaptent automatiquement au niveau de pollution de l'air. En outre, la durée de vie du filtre est d'environ un an en fonction de la pollution de l'air et de l'intensité de l'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Filtre High Protect 13Nouveau filtre H13 pour l'élimination des agents pathogènes et des aérosols. Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.
Système à double entrée d'airL'admission d'air de part et d'autre de l'appareil assure un débit élevé.
Affichage en couleurAffiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, l'état du filtre et de l'appareil.
Silencieux
- Moteurs et ventilateurs silencieux, conduits d'air peu bruyants.
Mode automatique
- Le capteur contrôle le mode automatique et ajuste la puissance en fonction de la qualité de l'air.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance de raccordement (W)
|36
|Taille de pièce adaptée (m²)
|jusqu'à 60
|Débit d'air (m³/h)
|max. 320
|Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Niveaux de puissance
|5
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|5,8
|Poids emballage inclus (kg)
|7,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 260 x 486
* Taille de local recommandée basée sur une hauteur sous plafond de 3 m et un renouvellement de l'air 3 fois par heure en fonctionnement au niveau de puissance maximal.
Équipement
- Système de filtration binaire
- Indicateur de changement du filtre
- Affichage de la qualité de l'air
- Indicateur de température
- Indication de l'humidité relative de l'air
- Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
- Mode automatique
- Mode nuit
- Fonction de verrouillage
- Temporisateur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs