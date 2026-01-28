Purification parfaite de l'air dans des pièces de taille moyenne, les pièces à vivre et les lieux de travail : le purificateur d'air AF 30 débarrasse l'air ambiant dans les lieux clos des allergènes, des substances nocives et des agents pathogènes grâce à son système de filtration multicouches. Autres caractéristiques : le filtre à charbon actif, un afficheur alphanumérique qui indique la concentration de particules PM 2,5 dans l'air en µg/m³, la qualité de l'air à l'aide d'un code couleurs, la température et l'humidité relative de l'air. L'AF 50 constitue également un excellent choix en raison de sa fonction de minuterie, de sa sécurité enfant, de son mode nuit et de son fonctionnement ultra-silencieux, ainsi que de son efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et d'un capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Cela signifie que le mode automatique et le niveau de puissance s'adaptent automatiquement au niveau de pollution de l'air. En outre, la durée de vie du filtre est d'environ un an en fonction de la pollution de l'air et de l'intensité de l'utilisation.