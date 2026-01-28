Perfecte luchtzuivering voor middelgrote binnenruimtes, woonkamers en werkplekken: de luchtreiniger AF 30 reinigt de binnenlucht van allergenen, verontreinigende stoffen en ziekteverwekkers door middel van zijn meerlaags filtersysteem. Extra functies zijn onder meer: De actieve koolfiltratie, evenals een display om de luchtkwaliteit in PM2,5-deeltjes in µg/m³ alfanumeriek aan te geven, de luchtkwaliteit via een kleurcode, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. De luchtreiniger is ook een uitstekende keuze vanwege zijn timerfunctie, kinderslot, nachtmodus en ultrastille werking, evenals een filterefficiëntie van 99,95% voor deeltjes van 0,3 µm en een hoogwaardige lasersensor voor de automatische modus. Dit betekent dat de automatische modus en het prestatieniveau automatisch worden aangepast aan de mate van luchtvervuiling. Bovendien heeft de filter een levensduur van ongeveer een jaar, afhankelijk van de mate van luchtvervuiling en de intensiteit waarmee het wordt gebruikt.