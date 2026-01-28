Luchtreiniger AF 30
De luchtreiniger AF 30 met lasersensortechnologie, automodus, display, Hepa-13 en actieve koolfiltratie verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren in ruimtes tot 30m².
Perfecte luchtzuivering voor middelgrote binnenruimtes, woonkamers en werkplekken: de luchtreiniger AF 30 reinigt de binnenlucht van allergenen, verontreinigende stoffen en ziekteverwekkers door middel van zijn meerlaags filtersysteem. Extra functies zijn onder meer: De actieve koolfiltratie, evenals een display om de luchtkwaliteit in PM2,5-deeltjes in µg/m³ alfanumeriek aan te geven, de luchtkwaliteit via een kleurcode, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. De luchtreiniger is ook een uitstekende keuze vanwege zijn timerfunctie, kinderslot, nachtmodus en ultrastille werking, evenals een filterefficiëntie van 99,95% voor deeltjes van 0,3 µm en een hoogwaardige lasersensor voor de automatische modus. Dit betekent dat de automatische modus en het prestatieniveau automatisch worden aangepast aan de mate van luchtvervuiling. Bovendien heeft de filter een levensduur van ongeveer een jaar, afhankelijk van de mate van luchtvervuiling en de intensiteit waarmee het wordt gebruikt.
Kenmerken en voordelen
High Protect 13-filterVoor het binden van geuren en chemische dampen.
Dubbel luchtinlaatsysteemDankzij de luchtinlaat aan beide zijden is een hoog luchtdebiet gegarandeerd.
KleurendisplayGeeft temperatuur-, luchtvochtigheid- en -kwaliteit-, en filter- en apparaatstatus weer.
Stille werking
- Lichtlopende motoren en ventilatoren en stille luchtkanalen.
Automatische modus
- De sensor regelt de automatische modus en past het prestatieniveau aan de luchtkwaliteit aan.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vermogen (W)
|36
|Geschikte kamergrootte (m²)
|tot 60
|Luchtdebiet (m³/u)
|max. 320
|Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Energie-instellingen
|5
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 260 x 486
* Aanbevolen kamergrootte gebaseerd op een plafondhoogte van 3 m en luchtverversing drie keer per uur voor werking op het hoogste prestatieniveau.
Uitvoering
- Dubbel filtersysteem
- Aanduiding filterwissel
- Luchtkwaliteitsweergave
- Temperatuuraanduiding
- Weergave van relatieve luchtvochtigheid
- Bediening van het apparaat met aanraakfunctie
- Automatische modus
- Nacht-modus
- Vergrendelfunctie:
- Timer
Videos
Toepassingen
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis