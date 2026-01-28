Sur les chantiers et dans les ateliers, différents types de poussières fines dangereuses, en partie susceptibles de pénétrer dans les poumons, sont produites quotidiennement. Grâce à son système de décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, l'aspirateur eau et poussières compact NT 30/1 Tact Te M ACD n'a pas son pareil pour éliminer d'énormes quantités de poussières fines tout en garantissant une efficacité de filtration de 99,9 %. Cet appareil est homologué pour l'aspiration des poussières combustibles conformément à la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) et à la norme IEC 60335-2-69:2021. Sa puissance d'aspiration est contrôlée en continu par un capteur et le décolmatage du filtre est réglé en fonction des besoins. Pour l'aspiration directe de la poussière produite par des outils électroportatifs, l'appareil intègre une prise électrique avec mise en marche automatique et un système antistatique complet avec accessoires conducteurs. Toutes les poussières déjà déposées sur le sol ou les machines sont aspirées sans effort dans la cuve robuste de 30 litres avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal grâce aux accessoires rangés sur l'appareil.