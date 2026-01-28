Op bouw- en werkplaatsen komen iedere dag allerlei soorten schadelijk fijnstof vrij die deels in de longen kunnen doordringen. De nieuwe volautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat onze compacte stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact Te M ongekend grote hoeveelheden fijnstof verwijdert en biedt tegelijkertijd een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. De filterreiniging en zuigkracht worden bovendien voortdurend bewaakt en geregeld met sensorgestuurde elektronica. Het geïntegreerde stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie en het volledig antistatische systeem (met geleidende toebehoren) maken het apparaat bijzonder geschikt voor directe afzuiging bij stofproducerende elektrische werktuigen. Stof dat zich al op vloeren of machines heeft afgezet, kan met de nieuw ontwikkelde toebehoren, die veilig op het apparaat zelf zijn opgeborgen, moeiteloos en volledig worden opgezogen in het robuuste 30-liter reservoir met metalen zwenkwielen en bumper.