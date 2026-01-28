Nat-en droogzuiger NT 30/1 Tact Te M
De 30/1 Tact Te M verwijdert grondig fijne stofdeeltjes van stofklasse M die in de longen terecht kunnen komen en die vaak vrijkomen op bouwplaatsen.
Op bouw- en werkplaatsen komen iedere dag allerlei soorten schadelijk fijnstof vrij die deels in de longen kunnen doordringen. De nieuwe volautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat onze compacte stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact Te M ongekend grote hoeveelheden fijnstof verwijdert en biedt tegelijkertijd een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. De filterreiniging en zuigkracht worden bovendien voortdurend bewaakt en geregeld met sensorgestuurde elektronica. Het geïntegreerde stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie en het volledig antistatische systeem (met geleidende toebehoren) maken het apparaat bijzonder geschikt voor directe afzuiging bij stofproducerende elektrische werktuigen. Stof dat zich al op vloeren of machines heeft afgezet, kan met de nieuw ontwikkelde toebehoren, die veilig op het apparaat zelf zijn opgeborgen, moeiteloos en volledig worden opgezogen in het robuuste 30-liter reservoir met metalen zwenkwielen en bumper.
Kenmerken en voordelen
Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreinigingGarandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit. Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging. Geminimaliseerde geluidsemissie.
Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procentBeschermt de gezondheid tegen inadembaar fijnstof. Tested in accordance with dust class M.
ACD-certificeringGoedgekeurd voor het opzuigen van brandbare stoffen. Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021. Verhoogde gebruikersveiligheid.
Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Filtratie van koellucht
- Verlengt de levensduur van de turbine.
Stofklasse M veiligheidsstofzuiger
- Filtratie-efficiëntie van 99,9%.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Nat & droog vlak vouwfilter
- Gecertificeerd voor stofklasse M. Scheidingsgraad van stof: 99,9%.
- PES-vezelmateriaal met PTFE-coating: bestand tegen rot en vocht.
- Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen, fijnstof en grof vuil.
Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|19,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- PE plastiek zak voor een stofvrije verwijdering: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Stofklasse: M
- Materiaal van de tank: Kunststof
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M voor alle toepassingen met fijn stof
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil
- Voor de afzuiging van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
- Geschikt voor het stofzuigen van brandbare stoffen volgens de ACD-standaard IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opnemen van brandbaar stof).