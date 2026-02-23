Grâce à son système de décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, le modèle NT 50/1 Tact Te M ACD élimine d'importantes quantités de poussières fines tout en garantissant une efficacité de filtration de 99,9 %. Cet appareil est homologué pour l'aspiration des poussières combustibles conformément à la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) et à la norme IEC 60335-2-69:2021. Sa puissance d'aspiration est contrôlée en continu par un capteur et le décolmatage du filtre est réglé en fonction des besoins. La robuste cuve de 50 litres avec roulettes pivotantes en métal, guidon réglable et flexible d'évacuation permet de collecter de grandes quantités de poussières fines de classe M, de gros déchets et de liquides. Le flexible d'évacuation facilite l'élimination de grandes quantités de liquides. Pour l'aspiration directe de la poussière produite par des outils électroportatifs, l'appareil intègre une prise électrique avec mise en marche automatique et un système antistatique complet avec accessoires conducteurs. Les poussières déjà déposées sont parfaitement aspirées au moyen du kit d'accessoires (flexible d'aspiration de quatre mètres, tubes d'aspiration en acier inoxydable, suceur large pour sol). Tous les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil grâce à un système de rangement innovant.