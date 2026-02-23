Nat-en droogzuiger NT 50/1 Tact Te M
Speciaal ontwikkeld voor zeer grote hoeveelheden schadelijk fijnstof van stofklasse M: grote en zeer mobiele stof-/waterzuiger 50/1 Tact Te M met 50-liter reservoir en verstelbare duwbeugel.
Dankzij de nieuwe volautomatische filterreiniging verwijdert onze stof-/waterzuiger 50/1 Tact Te M ongekend grote hoeveelheden fijnstof en biedt hij tegelijkertijd een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. Met behulp van sensorgestuurde elektronica zorgt het apparaat altijd voor een optimale filterreiniging en daarmee voor een constant hoog zuigvermogen. In combinatie met het grote en robuuste 50-liter reservoir met metalen zwenkwielen en verstelbare duwbeugel kan het apparaat zo behalve zeer grote hoeveelheden schadelijk fijnstof van stofklasse M ook grof vuil en vloeistoffen aan. De NT 50/1 Tact Te M is voorzien van een stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie, evenals een volledig antistatisch systeem inclusief geleidende toebehoren. Het apparaat is daarom bijzonder geschikt voor directe afzuiging bij elektrische werktuigen die veel fijnstof produceren. Stof dat zich al op de vloer of op machines heeft afgezet, wordt veilig opgezogen met de volledig nieuw ontwikkelde toebehorenset bestaande uit een 4 meter lange zuigslang, roestvrijstalen zuigbuizen en de brede vloerzuigmond. Alle toebehoren zijn veilig op te bergen op het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Tact-gestuurd filtersysteem voor filterreinigingGarandeert maximale zuigkracht en filtercapaciteit. Optimale, behoeftegestuurde frequentie van filterreiniging. Geminimaliseerde geluidsemissie.
Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procentBeschermt de gezondheid tegen inadembaar fijnstof. Tested in accordance with dust class M.
ACD-certificeringGoedgekeurd voor het opzuigen van brandbare stoffen. Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021. Verhoogde gebruikersveiligheid.
Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.
- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Filtratie van koellucht
- Verlengt de levensduur van de turbine.
Stofklasse M veiligheidsstofzuiger
- Filtratie-efficiëntie van 99,9%.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Nat & droog vlak vouwfilter
- Gecertificeerd voor stofklasse M. Scheidingsgraad van stof: 99,9%.
- PES-vezelmateriaal met PTFE-coating: bestand tegen rot en vocht.
- Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen, fijnstof en grof vuil.
Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Grote container van 50 liter
- Met praktische, verstelbare duwbeugel voor eenvoudig transport.
- Geïntegreerde afvoerslang voor het eenvoudig afvoeren van grote hoeveelheden vloeistof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|50
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|19
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|24,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Afvoerslang
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Duwbeugel
- PE plastiek zak voor een stofvrije verwijdering: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte reiniging van het Tact-filter
- Stofklasse: M
- Materiaal van de tank: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M voor alle toepassingen met fijn stof
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil
- Voor de afzuiging van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
- Geschikt voor het stofzuigen van brandbare stoffen volgens de ACD-standaard IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opnemen van brandbaar stof).
Toebehoren
Onderdelen NT 50/1 Tact Te M
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.