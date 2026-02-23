Dankzij de nieuwe volautomatische filterreiniging verwijdert onze stof-/waterzuiger 50/1 Tact Te M ongekend grote hoeveelheden fijnstof en biedt hij tegelijkertijd een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. Met behulp van sensorgestuurde elektronica zorgt het apparaat altijd voor een optimale filterreiniging en daarmee voor een constant hoog zuigvermogen. In combinatie met het grote en robuuste 50-liter reservoir met metalen zwenkwielen en verstelbare duwbeugel kan het apparaat zo behalve zeer grote hoeveelheden schadelijk fijnstof van stofklasse M ook grof vuil en vloeistoffen aan. De NT 50/1 Tact Te M is voorzien van een stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie, evenals een volledig antistatisch systeem inclusief geleidende toebehoren. Het apparaat is daarom bijzonder geschikt voor directe afzuiging bij elektrische werktuigen die veel fijnstof produceren. Stof dat zich al op de vloer of op machines heeft afgezet, wordt veilig opgezogen met de volledig nieuw ontwikkelde toebehorenset bestaande uit een 4 meter lange zuigslang, roestvrijstalen zuigbuizen en de brede vloerzuigmond. Alle toebehoren zijn veilig op te bergen op het apparaat.