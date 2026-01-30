L'aspirateur de sécurité NT 75/1 Me Ec H Z22 est certifié selon la directive européenne ATEX 2014/34/UE par l'organisme de certification indépendant et reconnu IBExU pour l'élimination des poussières inflammables et autres poussières nocives de la classe de poussière H dans les atmosphères explosibles de zone 22. Le puissant moteur EC sans balais garantit une durée de vie de 5000 heures. Cet aspirateur eau et poussières antidéflagrant est livré avec une mise à la terre et ses accessoires électroconducteurs préviennent les décharges électrostatiques. La cuve de 75 litres en acier inoxydable et le châssis robuste à guidon réglable permettent d'éliminer aisément de grandes quantités de poussières, de gros déchets ou de liquides dans les zones dangereuses. Un sac filtrant de sécurité garantit une élimination sécurisée des matières aspirées. Fourni avec l'aspirateur NT 75/1 Me Ec H Z22, le filtre plissé plat Safety pour la classe de poussière H est particulièrement résistant et durable grâce à son revêtement PTFE spécial tout en garantissant une capacité de rétention des poussières de 99,995 %.