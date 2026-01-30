Aspirateurs eau et poussières NT 75/1 Me Ec H Z22
Certifié selon la directive ATEX 2014/34/UE, l'aspirateur de sécurité NT 75/1 Me Ec H Z22 de la classe de poussière H convient à l'utilisation dans les atmosphères explosibles en zone 22.
L'aspirateur de sécurité NT 75/1 Me Ec H Z22 est certifié selon la directive européenne ATEX 2014/34/UE par l'organisme de certification indépendant et reconnu IBExU pour l'élimination des poussières inflammables et autres poussières nocives de la classe de poussière H dans les atmosphères explosibles de zone 22. Le puissant moteur EC sans balais garantit une durée de vie de 5000 heures. Cet aspirateur eau et poussières antidéflagrant est livré avec une mise à la terre et ses accessoires électroconducteurs préviennent les décharges électrostatiques. La cuve de 75 litres en acier inoxydable et le châssis robuste à guidon réglable permettent d'éliminer aisément de grandes quantités de poussières, de gros déchets ou de liquides dans les zones dangereuses. Un sac filtrant de sécurité garantit une élimination sécurisée des matières aspirées. Fourni avec l'aspirateur NT 75/1 Me Ec H Z22, le filtre plissé plat Safety pour la classe de poussière H est particulièrement résistant et durable grâce à son revêtement PTFE spécial tout en garantissant une capacité de rétention des poussières de 99,995 %.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone 22 selon la directive ATEX 2014/34/UE (organisme de certification IBExU)Sécurité maximale pour l'utilisateur dans les atmosphères explosibles en zone 22. Adapté à l'élimination des poussières nocives de la classe de poussière H.
Moteur EC sans balaisRésistance à l'usure élevée et longue durée de vie (5000 heures).
Système antistatiqueSystème antistatique continu avec des accessoires électroconducteurs.
Filtre plissé plat Safety
- Capacité de rétention des poussières garantie de 99,995 %.
- Particulièrement résistant et durable grâce au revêtement PTFE.
- Homologué pour l'aspiration des poussières nocives de la classe de poussière H.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|61
|Dépression (mbar/kPa)
|220 / 22
|Volume de la cuve (l)
|75
|Puissance absorbée (W)
|max. 1000
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Matériau du câble
|Caoutchouc
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|76
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|25,1
|Poids emballage inclus (kg)
|31,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|695 x 540 x 1012
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Cuve en acier inoxydable
- Filtre plissé plat: Fibre de verre
- Guidon
Équipement
- Système antistatique
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
- Classe de poussière: H
- Matériau de la cuve: Acier inoxydable
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité pour les utilisations dans les atmosphères explosibles en zone 22
- Aspirateur de sécurité de classe H pour l’élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
