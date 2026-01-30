Nat-en droogzuiger NT 75/1 Me Ec H Z22
De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger van stofklasse H, gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU, is geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke, Zone 22 gebieden.
De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger is gecertificeerd volgens de EU-bindende ATEX-richtlijn 2014/34/EU door het onafhankelijke en gerenommeerde testinstituut IBExU voor het verwijderen van brandbare en andere stoffen van stofklasse H in explosiegevaarlijke zones van Zone 22. De krachtige, borstelloze EC-motor garandeert een levensduur van 5000 uur. De explosieveilige stof- en waterzuiger heeft een volledig geaard ontwerp en de bijbehorende elektrisch geleidende accessoires voorkomen elektrostatische ontlading. Dankzij het roestvrijstalen reservoir van 75 liter en het robuuste chassis met verstelbare duwbeugel kunnen grote hoeveelheden stof, grof vuil of vloeistoffen eenvoudig uit de gevarenzone worden verwijderd. Een veiligheidsfilterset zorgt ervoor dat het opgezogen materiaal veilig wordt afgevoerd. Inbegrepen bij de levering van de NT 75/1 Me Ec H Z22: veiligheidsvouwfilter voor stofklasse H, die dankzij de speciale PTFE-coating bijzonder bestendig en duurzaam is en bovendien een stofvasthoudend vermogen van 99,995% garandeert.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor zone 22 zoals gedefinieerd door ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)Hoogste niveau van gebruikersveiligheid in potentieel explosieve gebieden van zone 22. Geschikt voor het verwijderen van gevaarlijke soorten stof van stofklasse H.
Variabele snelheidscontroleHoge slijtvastheid en lange levensduur (5000 uur).
Antistatisch systeemContinu antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.
Veiligheidsfilter met platte plooien
- Gegarandeerde stofretentie van 99,995%.
- Bijzonder veerkrachtig en duurzaam dankzij PTFE-coating.
- Goedgekeurd voor het opzuigen van gevaarlijke soorten stof van stofklasse H.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|61
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Tankinhoud (l)
|75
|Max. vermogen (W)
|max. 1000
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|25,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|31,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|695 x 540 x 1012
Inbegrepen bij levering
- Veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Roestvrij stalen reservoir
- Vlakfilter: Glasvezel
- Duwbeugel
Uitvoering
- Antistatisch systeem
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Stofklasse: H
- Materiaal van de tank: Roestvrij staal
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger voor gebruik in zones 22 met ontploffingsgevaar
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor een veilige verwijdering van gezondheidsschadelijke en kankerverwekkende stof.
Toebehoren
Onderdelen NT 75/1 Me Ec H Z22
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.