De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger is gecertificeerd volgens de EU-bindende ATEX-richtlijn 2014/34/EU door het onafhankelijke en gerenommeerde testinstituut IBExU voor het verwijderen van brandbare en andere stoffen van stofklasse H in explosiegevaarlijke zones van Zone 22. De krachtige, borstelloze EC-motor garandeert een levensduur van 5000 uur. De explosieveilige stof- en waterzuiger heeft een volledig geaard ontwerp en de bijbehorende elektrisch geleidende accessoires voorkomen elektrostatische ontlading. Dankzij het roestvrijstalen reservoir van 75 liter en het robuuste chassis met verstelbare duwbeugel kunnen grote hoeveelheden stof, grof vuil of vloeistoffen eenvoudig uit de gevarenzone worden verwijderd. Een veiligheidsfilterset zorgt ervoor dat het opgezogen materiaal veilig wordt afgevoerd. Inbegrepen bij de levering van de NT 75/1 Me Ec H Z22: veiligheidsvouwfilter voor stofklasse H, die dankzij de speciale PTFE-coating bijzonder bestendig en duurzaam is en bovendien een stofvasthoudend vermogen van 99,995% garandeert.