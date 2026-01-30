Certifié selon la directive européenne ATEX 2014/34/UE par l'organisme de certification indépendant et reconnu IBExU, l'aspirateur de sécurité NT 75/1 Me Ec M Z22 est conçu pour l'élimination des poussières inflammables et autres poussières nocives de la classe de poussière M dans les atmosphères explosibles de zone 22. Le moteur EC sans balais garantit une durée de vie de 5000 heures. La mise à la terre de l'aspirateur et les accessoires conducteurs correspondants préviennent efficacement les décharges électrostatiques. La cuve de 75 litres en acier inoxydable et le châssis robuste à guidon réglable permettent d'éliminer aisément de grandes quantités de poussières, de gros déchets ou de liquides dans les zones dangereuses, puis de les mettre au rebut en toute sécurité. L'aspirateur NT 75/1 Me Ec M Z22 est doté du filtre plissé plat Wet & Dry de la classe de poussière M qui garantit une capacité de rétention des poussières de 99,9 % et qui convient également à l'aspiration de liquides. Si besoin, cet aspirateur eau et poussières est également adapté et homologué pour les utilisations sans sac filtrant ou sac de récupération ; à cet effet, le filtre à bougie « Wood », spécialement développé pour l'aspiration de poussières fibreuses sans sac filtrant, est disponible en option.