Nat-en droogzuiger NT 75/1 Me Ec M Z22
De NT 75/1 Me Ec M Z22 veiligheidsstofzuiger stofklasse M is gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU) voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen zone 22.
De NT 75/1 Me Ec M Z22 veiligheidsstofzuiger is gecertificeerd in overeenstemming met de EU bindende ATEX-richtlijn 2014/34/EU door het onafhankelijke, gerenommeerde testinstituut IBExU en is geschikt voor het verwijderen van brandbare en andere stoffen van stofklasse M in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 22. De borstelloze EC-motor garandeert een levensduur van 5.000 uur. Het volledig geaarde ontwerp en de bijbehorende geleidende accessoires voorkomen effectief elektrostatische ontladingen. Dankzij het roestvrijstalen reservoir van 75 liter en het robuuste chassis met verstelbare duwbeugel kunnen grote hoeveelheden stof, grof vuil of vloeistoffen gemakkelijk uit de gevarenzone worden verwijderd en vervolgens veilig worden afgevoerd. De NT 75/1 Me Ec M Z22 is uitgerust met het vlakfilter Wet & Dry van stofklasse M, dat een stofretentie van 99,9 procent garandeert en ook geschikt is voor het opzuigen van vloeistoffen. Indien nodig is de nat/droog stofzuiger ook geschikt en goedgekeurd voor gebruik zonder filterzak of afvalzak - het optioneel verkrijgbare "Wood" patroonfilter, dat speciaal werd ontwikkeld voor het opzuigen van vezelig stof zonder filterzak, is ook geschikt.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor zone 22 zoals gedefinieerd door ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)Hoogste niveau van gebruikersveiligheid in potentieel explosieve gebieden van zone 22. Geschikt voor het verwijderen van stof van stofklasse M.
Variabele snelheidscontroleHoge slijtvastheid en lange levensduur (5000 uur).
Antistatisch systeemContinu antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.
Nat & droog vlak vouwfilter
- Het PES-vlakflter voor de stofklasse M heeft houdt betrouwbaar 99,9 % van alle stofpartikels tegen.
- Filter gemaakt van vochtbestendig PES-materiaal.
- Goedgekeurd voor het opzuigen van stof van stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|61
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Tankinhoud (l)
|75
|Max. vermogen (W)
|max. 1000
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Kabelmateriaal
|Rubber
|Geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|25,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|31,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|695 x 540 x 1012
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Roestvrij stalen reservoir
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Duwbeugel
Uitvoering
- Antistatisch systeem
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Stofklasse: M
- Materiaal van de tank: Roestvrij staal
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger voor gebruik in zones 22 met ontploffingsgevaar
- Gecertificeerd voor stofklasses M en L
