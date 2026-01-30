De NT 75/1 Me Ec M Z22 veiligheidsstofzuiger is gecertificeerd in overeenstemming met de EU bindende ATEX-richtlijn 2014/34/EU door het onafhankelijke, gerenommeerde testinstituut IBExU en is geschikt voor het verwijderen van brandbare en andere stoffen van stofklasse M in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 22. De borstelloze EC-motor garandeert een levensduur van 5.000 uur. Het volledig geaarde ontwerp en de bijbehorende geleidende accessoires voorkomen effectief elektrostatische ontladingen. Dankzij het roestvrijstalen reservoir van 75 liter en het robuuste chassis met verstelbare duwbeugel kunnen grote hoeveelheden stof, grof vuil of vloeistoffen gemakkelijk uit de gevarenzone worden verwijderd en vervolgens veilig worden afgevoerd. De NT 75/1 Me Ec M Z22 is uitgerust met het vlakfilter Wet & Dry van stofklasse M, dat een stofretentie van 99,9 procent garandeert en ook geschikt is voor het opzuigen van vloeistoffen. Indien nodig is de nat/droog stofzuiger ook geschikt en goedgekeurd voor gebruik zonder filterzak of afvalzak - het optioneel verkrijgbare "Wood" patroonfilter, dat speciaal werd ontwikkeld voor het opzuigen van vezelig stof zonder filterzak, is ook geschikt.