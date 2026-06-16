Extrêmement puissant, très robuste et facile à transporter : l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Mwf de Kärcher répond aux exigences les plus poussées lors des interventions des sapeurs-pompiers. Équipé d'une cuve de 50 litres, de roulettes pivotantes métalliques et d'un guidon réglable en continu, cet appareil mobile arrive rapidement sur le lieu d'intervention où il est immédiatement prêt à l'emploi grâce à un raccord Storz pour la connexion de tous les tuyaux d'incendie courants. La pompe d'évacuation pour eau chargée refoule jusqu'à 330 litres d'eau par minute – un débit optimal pour une élimination rapide des grandes quantités d'eau comme celles rencontrées pendant les opérations d'extinction ou les interventions en cas de crues. La sécurité des personnes et de la machine est garantie par un disjoncteur différentiel de protection individuelle PRCD-K à fiche IP68 conçu spécialement pour être utilisé avec les groupes électrogènes ainsi que par un panier à filtre gros déchets qui protège efficacement la pompe d'évacuation pour eau chargée contre les obstructions causées par des pierres, des feuilles mortes ou du bois aspirés. Par ailleurs, l'aspirateur pour sapeurs-pompiers NT 50/1 Mwf est équipé d'un flexible d'aspiration résistant à l'huile ainsi que d'un suceur pour sol haut de gamme en aluminium.