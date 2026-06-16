Nat-en droogzuiger NT 50/1 Mwf
Nat/droogzuiger NT 50/1 Mwf voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bij bluswerkzaamheden of overstromingen. Voldoet optimaal aan de hoge eisen van de brandweer.
Extreem krachtig, zeer robuust en gemakkelijk te transporteren: de NT 50/1 Mwf nat/droogzuiger van Kärcher voldoet zelfs aan de hoogste eisen voor brandweerwerkzaamheden. Uitgerust met een reservoir van 50 liter, metalen zwenkwielen en een traploos verstelbare duwbeugel, is het mobiele apparaat snel op de plaats van de operatie, waar het onmiddellijk klaar is voor gebruik dankzij een C-koppeling voor het aansluiten van alle standaard brandweerslangen. De vuilwaterpomp levert tot 330 liter water per minuut - ideaal voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden water, zoals die nodig zijn voor bluswerkzaamheden of overstromingen. Een PRCD-K persoonlijke beschermingsschakelaar met IP68-stekker, speciaal ontworpen voor gebruik met stroomgeneratoren, en een grofvuilfilterkorf, die de vuilwaterpomp effectief beschermt tegen verstoppingen door opgezogen stenen, bladeren of hout, zorgen voor de veiligheid van mens en machine. De NT 50/1 Mwf brandweerstofzuiger is ook uitgerust met een oliebestendige zuigslang en een hoogwaardige aluminium vloerzuigmond.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde vuilwaterpompVia de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.
PRCD-K persoonlijke veiligheidsschakelaar met IP68-connectorDetecteert foutstromen in fracties van een seconde en onderbreekt de stroomtoevoer. Biedt betrouwbare bescherming tegen levensbedreigende elektrische schokken.
Geïntegreerde grofvuil filterkorf om de pomp te beschermenBeschermt de afvoerpomp tegen verstoppingen door stenen, bladeren of stukken hout.
Valse luchtklep voor zuigkrachtregeling
- Het ventiel wordt tussen de slang en de bocht gemonteerd.
- Hiermee kan het waterdebiet van de stofzuiger en de pomp worden gesynchroniseerd.
Afvoerslang
- De afvalwaterpomp voert de meeste opgezogen vloeistoffen af.
- Voor het eenvoudig afvoeren van resterende hoeveelheden vloeistof.
Geïntegreerd grofvuilfilter om de turbine te beschermen
- Beschermt de turbine tegen beschadiging door grof vuil en kleine onderdelen.
Accessoires van hoge kwaliteit
- Oliebestendige zuigslang.
- Aluminium industriële vloerzuigmond.
- Traploos verstelbare duwbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar)
|273
|Tankinhoud (l)
|50
|Max. vermogen (W)
|1200
|Vermogen afvoerpomp (W)
|810
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|28
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|34,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Oliebestendig
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 370 mm
- Materiaal nat/droog vloermondstuk: Aluminium
- Plintenzuigmond
- Grofvuilfilter
- Duwbeugel
Uitvoering
- Afvoerslang
- Automatische uitschakeling en FI veiligheidsschakelaar
- PRCD-K persoonlijke bescherming: met IP68 plug
- C koppeling
- Geïntegreerde zuiveringspomp
- Veiligheidsklasse: I
Videos
Toepassingen
- Om grote watervolumes tijdens brandbestrijding te elimineren.
- Ontworpen voor brandweer en civiele bescherming
Toebehoren
Onderdelen NT 50/1 Mwf
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