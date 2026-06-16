Extreem krachtig, zeer robuust en gemakkelijk te transporteren: de NT 50/1 Mwf nat/droogzuiger van Kärcher voldoet zelfs aan de hoogste eisen voor brandweerwerkzaamheden. Uitgerust met een reservoir van 50 liter, metalen zwenkwielen en een traploos verstelbare duwbeugel, is het mobiele apparaat snel op de plaats van de operatie, waar het onmiddellijk klaar is voor gebruik dankzij een C-koppeling voor het aansluiten van alle standaard brandweerslangen. De vuilwaterpomp levert tot 330 liter water per minuut - ideaal voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden water, zoals die nodig zijn voor bluswerkzaamheden of overstromingen. Een PRCD-K persoonlijke beschermingsschakelaar met IP68-stekker, speciaal ontworpen voor gebruik met stroomgeneratoren, en een grofvuilfilterkorf, die de vuilwaterpomp effectief beschermt tegen verstoppingen door opgezogen stenen, bladeren of hout, zorgen voor de veiligheid van mens en machine. De NT 50/1 Mwf brandweerstofzuiger is ook uitgerust met een oliebestendige zuigslang en een hoogwaardige aluminium vloerzuigmond.