Aspirateurs eau et poussières NT 22/1 Ap L
Aspirateur poussière et eau d’entrée de gamme pratique et incroyablement puissant. Son poids réduit fait du NT 22/1 Ap l’aspirateur idéal pour les applications mobiles.
Petit, puissant, fiable, très polyvalent et léger : tels sont les arguments de l’aspirateur poussière et eau NT 22/1 Ap pour vous convaincre de l’adopter pour vos tâches de nettoyage faciles à moyennes dans de nombreux domaines d’application. Il gère sans difficulté la poussière, la saleté grossière et les liquides grâce à un système de décolmatage semi-automatique du filtre et à un filtre cartouche en PES insensible à l’humidité. Le raccord pour flexible d’aspiration, directement intégré à la tête de l’appareil, permet une exploitation optimale du volume du réservoir. Ses dimensions très compactes et son faible poids garantissent un transport confortable et sans problème de cet appareil, par ailleurs extrêmement facile à utiliser.
Caractéristiques et avantages
Poids et dimensions réduits
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humidité
- Passage facile de l’aspiration de déchets secs à l’aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES.
- Filtre PES nettoyable.
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine
- Permet d’utiliser la totalité du volume du conteneur.
- Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Volume de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids emballage inclus (kg)
|8,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 370 x 480
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
Équipement
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens, dans de nombreux domaines d’application