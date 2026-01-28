Petit, puissant, fiable, très polyvalent et léger : tels sont les arguments de l’aspirateur poussière et eau NT 22/1 Ap pour vous convaincre de l’adopter pour vos tâches de nettoyage faciles à moyennes dans de nombreux domaines d’application. Il gère sans difficulté la poussière, la saleté grossière et les liquides grâce à un système de décolmatage semi-automatique du filtre et à un filtre cartouche en PES insensible à l’humidité. Le raccord pour flexible d’aspiration, directement intégré à la tête de l’appareil, permet une exploitation optimale du volume du réservoir. Ses dimensions très compactes et son faible poids garantissent un transport confortable et sans problème de cet appareil, par ailleurs extrêmement facile à utiliser.