Klein, krachtig, betrouwbaar, uitzonderlijk veeldzijdig en laag in gewicht: De NT22/1 Ap stof- en waterzuiger levert impresionante reinigingsresultaten tijdens licht tot middelzware werkzaamheden in veel zakelijke toepassingen. Stof, grof vuil of vloeistoffen. Dankzij de halfautomatische filterreiniging en het vochtongevoelige PES-patroonfilter verwijdert de zuiger alle soorten vuil moeiteloos. Doordat de aansluiting van de zuigslang is aangebracht op de kop, wordt het volume van het vuilreservoir optimaal benut. Zijn compacte afmetingen, lage gewicht en eenvoudige bediening kenerken dit toestel dat eenvoudig te vervoeren is.