Nat-en droogzuiger NT 22/1 Ap L
Compact en toch ongelooflijk krachtige stof- en waterzuiger in de instapklasse. Dankzij het lage gewicht is de NT22/1 Ap ideaal in mobile gebruik.
Klein, krachtig, betrouwbaar, uitzonderlijk veeldzijdig en laag in gewicht: De NT22/1 Ap stof- en waterzuiger levert impresionante reinigingsresultaten tijdens licht tot middelzware werkzaamheden in veel zakelijke toepassingen. Stof, grof vuil of vloeistoffen. Dankzij de halfautomatische filterreiniging en het vochtongevoelige PES-patroonfilter verwijdert de zuiger alle soorten vuil moeiteloos. Doordat de aansluiting van de zuigslang is aangebracht op de kop, wordt het volume van het vuilreservoir optimaal benut. Zijn compacte afmetingen, lage gewicht en eenvoudige bediening kenerken dit toestel dat eenvoudig te vervoeren is.
Kenmerken en voordelen
Laag gewicht en compacte afmetingen
- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Vochtbestendige PES patroonfilter
- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst de PES patroonfilter te moeten laten drogen.
- Wasbaar PES filter.
Aansluiting voor zuigslang op de kop van het apparaat
- Laat toe het volledige volume van het vuilreservoir te gebruiken.
- Bespaar tijd door minder vaak het vuilreservoir te moeten leeg maken.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tankinhoud (l)
|22
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1300
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6
|Geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 370 x 480
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: PES
Uitvoering
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Ideaal apparaat voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in tal van commerciële toepassingen