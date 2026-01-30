Les artisans apprécieront pleinement cet aspirateur à la fois petit et puissant. Notre aspirateur poussière et eau NT 22/1 Ap Te, équipé d’une prise à démarrage automatique pour les outils électriques, est très léger, ce qui le rend facile à transporter. Il séduit en outre par sa forte puissance d’aspiration pour les travaux de nettoyage faciles à moyens. Poussière, saleté grossière ou liquides : grâce au nettoyage semi-automatique du filtre et au filtre cartouche en PES insensible à l’humidité, cet aspirateur remplit son rôle de manière fiable et minutieuse. Le raccord pour flexible d’aspiration intégré à la tête de l’appareil permet en outre d’optimiser l’exploitation du volume du réservoir. L’aspirateur NT 22/1 Ap Te, à la fois facile à utiliser et polyvalent, constitue ainsi le compagnon idéal lors des travaux d’installation et de rénovation, lors du nettoyage d’un bâtiment et pour de nombreuses autres applications.