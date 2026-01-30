Aspirateurs eau et poussières NT 22/1 Ap Te L
Idéal pour les artisans : l’aspirateur poussière et eau NT 22/1 Ap avec prise (à démarrage automatique) offre puissance d’aspiration et nettoyage semi-automatique. Appareil d’entrée de gamme compact et léger.
Les artisans apprécieront pleinement cet aspirateur à la fois petit et puissant. Notre aspirateur poussière et eau NT 22/1 Ap Te, équipé d’une prise à démarrage automatique pour les outils électriques, est très léger, ce qui le rend facile à transporter. Il séduit en outre par sa forte puissance d’aspiration pour les travaux de nettoyage faciles à moyens. Poussière, saleté grossière ou liquides : grâce au nettoyage semi-automatique du filtre et au filtre cartouche en PES insensible à l’humidité, cet aspirateur remplit son rôle de manière fiable et minutieuse. Le raccord pour flexible d’aspiration intégré à la tête de l’appareil permet en outre d’optimiser l’exploitation du volume du réservoir. L’aspirateur NT 22/1 Ap Te, à la fois facile à utiliser et polyvalent, constitue ainsi le compagnon idéal lors des travaux d’installation et de rénovation, lors du nettoyage d’un bâtiment et pour de nombreuses autres applications.
Caractéristiques et avantages
Poids et dimensions réduitsL’appareil est facile à transporter et à ranger.
Décolmatage semi-automatique du filtre ApEfficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton. Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes. Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humiditéPermet un passage facile de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières. Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire. Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.
Prise pour outils électriques (à démarrage automatique)
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Manchon à outil pour outils électroportatifs
- Permet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs.
- Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite.
- Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Volume de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6,1
|Poids emballage inclus (kg)
|9,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 370 x 480
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
- Manchon de raccordement pour outils électriques
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens, dans de nombreux domaines d’application
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Piéces détachées NT 22/1 Ap Te L
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.