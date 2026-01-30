Deze krachtpatser bewijst zijn waarde in de werkplaats. Onze stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap Te is voorzien van een stopcontact voor elektrisch gereedschap met automatische start, is zeer licht en dus eenvoudig te vervoeren. Met het grote zuigvermogen zeer geschikt voor licht tot middelzwaar reinigingswerk. Stof, grof vuil of vloeistoffen. Dankzij de halfautomatische filterreiniging en de vochtongevoelige PES-patroonfilter verwijdert de zuiger alle soorten vuil moeiteloos. Doordat de aansluiting van de zuigslang is aangebracht op de kop, wordt het volume van het vuilreservoir optimaal benut. Kortom, de eenvoudig te bedienen en veelzijdige NT 22/1 Ap Te is de ideale assistent bij installatie- en renoveringswerkzaamheden, voor schoonmaakbedrijven en veel andere branches.