Nat-en droogzuiger NT 22/1 Ap Te L
Perfect voor klusbedrijven: stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap met stopcontact voor apparatuur met automatische start, groot zuigvermogen en halfautomatische filterreiniging. Compact apparaat uit de instapklasse.
Deze krachtpatser bewijst zijn waarde in de werkplaats. Onze stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap Te is voorzien van een stopcontact voor elektrisch gereedschap met automatische start, is zeer licht en dus eenvoudig te vervoeren. Met het grote zuigvermogen zeer geschikt voor licht tot middelzwaar reinigingswerk. Stof, grof vuil of vloeistoffen. Dankzij de halfautomatische filterreiniging en de vochtongevoelige PES-patroonfilter verwijdert de zuiger alle soorten vuil moeiteloos. Doordat de aansluiting van de zuigslang is aangebracht op de kop, wordt het volume van het vuilreservoir optimaal benut. Kortom, de eenvoudig te bedienen en veelzijdige NT 22/1 Ap Te is de ideale assistent bij installatie- en renoveringswerkzaamheden, voor schoonmaakbedrijven en veel andere branches.
Kenmerken en voordelen
Laag gewicht en compacte afmetingenHet apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Semi-automatische filterreiniging ApOptimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop. Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk. Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.
Vochtbestendige PES patroonfilterEenvoudig wisselen tussen nat- en droogstofzuigergebruik. Het PES-cartridgefilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik. Duurzaamheid: het PES-cartridgefilter is wasbaar.
Stopcontact voor apparatuur (met automatisch inschakelen)
- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Gereedschapsadapter voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tankinhoud (l)
|22
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1300
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6
|Geluidsniveau (dB(A))
|72
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 370 x 480
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: PES
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
Uitvoering
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Ideaal apparaat voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in tal van commerciële toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
Toebehoren
Onderdelen NT 22/1 Ap Te L
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.