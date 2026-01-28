Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Ap L
Notre NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact de milieu de gamme avec une puissance d'aspiration extraordinaire, des composants de qualité supérieure et durables ainsi qu'une vaste gamme d'équipements.
Notre NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact et de qualité supérieure de milieu de gamme avec décolmatage semi-automatique du filtre. L'aspirateur convient à une multitude d'applications comme le nettoyage intérieur de véhicules, l'élimination de saletés grossières et de liquides ou encore l'aspiration de machines et d'installations. À cet effet, il s'illustre par une puissance d'aspiration exceptionnelle et par un décolmatage hautement efficace du filtre dont l'association permet même d'éliminer des quantités moyennes de poussières fines sans nécessiter l'utilisation d'un sac filtrant en papier. Très facile à utiliser via un bouton rotatif, l'appareil séduit en outre par son faible poids et par un système de rangement élaboré pour les accessoires entièrement remaniés – le tout couronné par une tête au design plat offrant des possibilités d'arrimage supplémentaires et permettant de poser et de fixer une boîte à outils.
Caractéristiques et avantages
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentation
- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.
Boîtier de filtre amovible
- Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
- Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Possibilités de rangement élaborées pour les accessoires intégrées
- Les accessoires sont rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|11,8
|Poids emballage inclus (kg)
|15,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|525 x 370 x 560
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: Cellulose
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Possibilités d'utilisation variées, de l'élimination de liquides au nettoyage intérieur de véhicules