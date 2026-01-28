Notre NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact et de qualité supérieure de milieu de gamme avec décolmatage semi-automatique du filtre. L'aspirateur convient à une multitude d'applications comme le nettoyage intérieur de véhicules, l'élimination de saletés grossières et de liquides ou encore l'aspiration de machines et d'installations. À cet effet, il s'illustre par une puissance d'aspiration exceptionnelle et par un décolmatage hautement efficace du filtre dont l'association permet même d'éliminer des quantités moyennes de poussières fines sans nécessiter l'utilisation d'un sac filtrant en papier. Très facile à utiliser via un bouton rotatif, l'appareil séduit en outre par son faible poids et par un système de rangement élaboré pour les accessoires entièrement remaniés – le tout couronné par une tête au design plat offrant des possibilités d'arrimage supplémentaires et permettant de poser et de fixer une boîte à outils.