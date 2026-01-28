De NT 30/1 Ap L is een compacte, hoogkwalitatieve stof-/waterzuiger in de middenklasse met half-automatische filterreiniging. De alleszuiger is geschikt voor verscheidene toepassingen, zoals interieurreiniging van wagens, verwijderen van grof vuil en vloeistoffen alsook het reinigen van machines. Hij imponeert met een uitzonderlijk sterke zuigkracht en efficiënt reinigingssysteem, een combinatie die het toelaat een hoeveelheid fijnstof te verwijderen, zelfs zonder filterzak. Het toestel is eenvoudig in gebruik onder andere dankzij een centrale draaischakelaar en overtuigt dankzij zijn lichtgewicht design en slimme opbergmogelijkheden voor de nieuw ontwikkelde toebehoren. Op de vlakke bovenkant van de stof-/waterzuiger kan u een box of gereedschap plaatsen.