Nat-en droogzuiger NT 30/1 Ap L
De NT 30/1 Ap L is een compacte stof-/waterzuiger in de middenklasse met uitzonderlijk zuigvermogen, hoogkwalitatieve onderdelen met een lange levensduur en een uitgebreid aanbod aan uitrusting.
De NT 30/1 Ap L is een compacte, hoogkwalitatieve stof-/waterzuiger in de middenklasse met half-automatische filterreiniging. De alleszuiger is geschikt voor verscheidene toepassingen, zoals interieurreiniging van wagens, verwijderen van grof vuil en vloeistoffen alsook het reinigen van machines. Hij imponeert met een uitzonderlijk sterke zuigkracht en efficiënt reinigingssysteem, een combinatie die het toelaat een hoeveelheid fijnstof te verwijderen, zelfs zonder filterzak. Het toestel is eenvoudig in gebruik onder andere dankzij een centrale draaischakelaar en overtuigt dankzij zijn lichtgewicht design en slimme opbergmogelijkheden voor de nieuw ontwikkelde toebehoren. Op de vlakke bovenkant van de stof-/waterzuiger kan u een box of gereedschap plaatsen.
Kenmerken en voordelen
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport.
Uitneembaar filterhuis
- Laat het stofvrij verwijderen van de filter toe.
- Voorkomt het onjuist plaatsen van de vlakfilter.
Slimme opbergmogelijkheden voor de toebehoren
- Toebehoren zijn veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|11,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|15,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|525 x 370 x 560
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: Cellulose
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Verschillende toepassingen van het opzuigen van vloeistoffen tot het reinigen van het interieur van een wagen.