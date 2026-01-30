Aspirateurs eau et poussières NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L : aspirateur eau et poussières performant de milieu de gamme avec cuve de 40 litres. L'appareil s'illustre par sa très bonne puissance d'aspiration, ses équipements ingénieux et ses composants durables.
Aspirateur eau et poussières haut de gamme NT 40/1 Ap L avec 40 litres de contenance de la cuve et décolmatage semi-automatique du filtre dont l'association avec la puissance d'aspiration exceptionnelle permet même d'éliminer des poussières fines sans nécessiter l'utilisation d'un sac filtrant en papier. L'aspirateur offre des possibilités d'utilisation variées, qu'il s'agisse de l'élimination de saletés grossières et de liquides, de l'aspiration de machines et d'installations ou encore de tâches telles que le nettoyage intérieur de véhicules, et regorge de détails élaborés pour le rangement des accessoires entièrement remaniés. Entre autres, sa tête est dotée d'une conception si plate qu'elle permet d'y poser aisément une boîte à outils et, grâce aux possibilités d'arrimage, aussi de l'y fixer. Par ailleurs, le NT 40/1 Ap L séduit par son utilisation ultra simple. À cet effet, toutes les fonctions essentielles sont sélectionnées et réglées directement via un bouton rotatif central.
Caractéristiques et avantages
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentation
- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.
Boîtier de filtre amovible
- Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
- Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Possibilités de rangement élaborées pour les accessoires intégrées
- Les accessoires sont rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|12,4
|Poids emballage inclus (kg)
|16,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|525 x 370 x 630
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: Matériau en fibres de cellulose
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Possibilités d'utilisation variées, de l'élimination de liquides au nettoyage intérieur de véhicules
Accessoires
Piéces détachées NT 40/1 Ap L
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.