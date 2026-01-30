Aspirateur eau et poussières haut de gamme NT 40/1 Ap L avec 40 litres de contenance de la cuve et décolmatage semi-automatique du filtre dont l'association avec la puissance d'aspiration exceptionnelle permet même d'éliminer des poussières fines sans nécessiter l'utilisation d'un sac filtrant en papier. L'aspirateur offre des possibilités d'utilisation variées, qu'il s'agisse de l'élimination de saletés grossières et de liquides, de l'aspiration de machines et d'installations ou encore de tâches telles que le nettoyage intérieur de véhicules, et regorge de détails élaborés pour le rangement des accessoires entièrement remaniés. Entre autres, sa tête est dotée d'une conception si plate qu'elle permet d'y poser aisément une boîte à outils et, grâce aux possibilités d'arrimage, aussi de l'y fixer. Par ailleurs, le NT 40/1 Ap L séduit par son utilisation ultra simple. À cet effet, toutes les fonctions essentielles sont sélectionnées et réglées directement via un bouton rotatif central.