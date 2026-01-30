Nat-en droogzuiger NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: krachtige middenklasse stof-/waterzuiger met 40L vuilreservoir, sterke zuigkracht, slimme accessoires en duurzame onderdelen.
Hoogkwalitatief stof-/waterzuiger NT 40/1 Ap L met 40 l vuilreservoir en halfautomatische filterreiniging, die gecombineerd met zijn uitstekende zuigvermogen fijnstof zonder filterzak laat verwijderen. De alleszuiger is veelzijdig en kan gebruikt worden voor het verwijderen van grof vuil, opzuigen van vloeistoffen, reinigen van machines alsook het reinigen van het interieur van wagens. Hij overtuigt verder met zijn opbergmogelijkheden van de nieuwe toebehoren, en platte apparaatkop waarop men het gereedschap of een box kan plaatsen of vastzetten. De NT 40/1 Ap L heeft een eenvoudig en intuïtief gebruik, alle voorname instellingen kunnen worden geselecteerd via een centraal geplaatste draaischakelaar.
Kenmerken en voordelen
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport.
Uitneembaar filterhuis
- Laat het stofvrij verwijderen van de filter toe.
- Voorkomt het onjuist plaatsen van de vlakfilter.
Slimme opbergmogelijkheden voor de toebehoren
- Toebehoren zijn veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|525 x 370 x 630
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Verschillende toepassingen van het opzuigen van vloeistoffen tot het reinigen van het interieur van een wagen.
Toebehoren
Onderdelen NT 40/1 Ap L
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.