Hoogkwalitatief stof-/waterzuiger NT 40/1 Ap L met 40 l vuilreservoir en halfautomatische filterreiniging, die gecombineerd met zijn uitstekende zuigvermogen fijnstof zonder filterzak laat verwijderen. De alleszuiger is veelzijdig en kan gebruikt worden voor het verwijderen van grof vuil, opzuigen van vloeistoffen, reinigen van machines alsook het reinigen van het interieur van wagens. Hij overtuigt verder met zijn opbergmogelijkheden van de nieuwe toebehoren, en platte apparaatkop waarop men het gereedschap of een box kan plaatsen of vastzetten. De NT 40/1 Ap L heeft een eenvoudig en intuïtief gebruik, alle voorname instellingen kunnen worden geselecteerd via een centraal geplaatste draaischakelaar.