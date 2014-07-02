Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Ap
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d’une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l’automobile, l’industrie, le bâtiment…
Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d’une puissance d’aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d’action. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l’appareil. Grâce à son chariot de transport, le NT 65/2 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour accessoires intégré
- Grande surface de rangement pratique sur le dessus de l'appareil.
- Outils et accessoires toujours à portée de main.
Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré
- Le flexible d'évacuation est facilement et rapidement accessible.
- Les liquides peuvent être éliminés de manière pratique et propre.
Nettoyage semi-automatique du filtre
- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Assure un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.
Rangement pour flexible intégré
- Toujours fixé sans risque de perte lors du transport.
- Rangement pratique et ordonné de l'appareil.
Guidon ergonomique
- Transport confortable et facile de l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|20
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|600 x 480 x 920
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
- Filtre plissé plat: Matériau en fibres de cellulose
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
- Pour le ramassage de liquides, de saletés grossières et de poussières sur toutes les surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur du véhicule
Accessoires
Piéces détachées NT 65/2 Ap
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.