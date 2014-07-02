De NT 65/2 Ap is een krachtige stof- en waterzuiger uitgerust met het ApClean-systeem, dat zorgt voor een constant hoge zuigkracht en lange werkintervallen. De stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel zodat het grote vlakfilter gemakkelijk kan worden verwijderd. Het apparaat wordt doeltreffend gereinigd met behulp van het halfautomatische ApClean-filterreinigingssysteem. Dit zorgt voor een constant hoge zuigkracht, langere werkintervallen en een langere levensduur van het filter. De NT 65/2 Ap is uitgerust met elektronische vulniveaudetectie voor natzuigen. Op die manier wordt het maximale vulniveau niet overschreden. De opgezogen vloeistoffen kunnen probleemloos worden afgevoerd met de bevestigde oliebestendige aftapslang. Toebehoren kan snel en eenvoudig op de stofzuiger worden aangesloten met het clipsysteem. Het apparaat is voorzien van een slangopbergsysteem, een houder voor toebehoren en een groot vlak voor bv. gereedschap. De NT 65/2 Ap is voldoende mobiel dankzij twee grote vaste wielen en twee geleiderollen.