Nat-en droogzuiger NT 65/2 Ap
De NT 65/2 Ap is een krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professionele toepassingen. De zuigkracht blijft vrijwel constant doordat het vlakfilter zichzelf efficiënt reinigt met behulp van luchtstoten.
De NT 65/2 Ap is een krachtige stof- en waterzuiger uitgerust met het ApClean-systeem, dat zorgt voor een constant hoge zuigkracht en lange werkintervallen. De stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel zodat het grote vlakfilter gemakkelijk kan worden verwijderd. Het apparaat wordt doeltreffend gereinigd met behulp van het halfautomatische ApClean-filterreinigingssysteem. Dit zorgt voor een constant hoge zuigkracht, langere werkintervallen en een langere levensduur van het filter. De NT 65/2 Ap is uitgerust met elektronische vulniveaudetectie voor natzuigen. Op die manier wordt het maximale vulniveau niet overschreden. De opgezogen vloeistoffen kunnen probleemloos worden afgevoerd met de bevestigde oliebestendige aftapslang. Toebehoren kan snel en eenvoudig op de stofzuiger worden aangesloten met het clipsysteem. Het apparaat is voorzien van een slangopbergsysteem, een houder voor toebehoren en een groot vlak voor bv. gereedschap. De NT 65/2 Ap is voldoende mobiel dankzij twee grote vaste wielen en twee geleiderollen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvak
- Groot, praktisch opbergvak op de behuizing.
- Gereedschap en accessoires zijn altijd binnen handbereik.
Geïntegreerde afvoerslang (oliebestendig)
- De afvoerslang is eenvoudig en snel toegankelijk.
- Vloeistoffen kunnen eenvoudig en schoon worden afgevoerd.
Halfautomatische filterreiniging
- Optimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop.
- Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.
Slang- en bochtenbevestiging
- Altijd stevig vastgezet tijdens transport.
- Praktische en nette opbergruimte voor de machine.
Ergonomische duwbeugel
- Handig en eenvoudig transport van de stofzuiger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|65
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|20
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|600 x 480 x 920
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Papier
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
- Voor het opzuigen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken en voor het reinigen van auto-interieurs.
Toebehoren
Onderdelen NT 65/2 Ap
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.