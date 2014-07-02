Aspirateurs eau et poussières NT 75/2 Ap Me Tc
Aspirateur eau et poussières bimoteur puissant pour une utilisation professionnelle. Grâce au décolmatage efficace du filtre plissé plat sur coup d'air, la puissance d'aspiration est maintenue à un niveau constant.
Le NT 75/2 Ap Me Tc est un aspirateur eau et poussières performant équipé du système ApClean pour une puissance d'aspiration élevée constante et des cycles de travail prolongés. La cuve robuste en acier inoxydable de 75 l est idéale pour les grandes quantités de saleté et facile à vider grâce au châssis basculant. Cet aspirateur est doté d'un carter de turbine compact à couvercle de filtre intégré pour un retrait facile du grand filtre plissé plat. Le décolmatage semi-automatique et efficace du filtre ApClean garantit une puissance d'aspiration élevée constante, des cycles de travail prolongés et une longue durée de vie du filtre. En outre, le NT 75/2 Ap Me Tc est équipé d'un contrôle électronique du niveau de remplissage. Ainsi, vous avez la garantie de ne pas dépasser la quantité de remplissage maximale admissible lors de l'aspiration de surfaces humides. Les liquides aspirés sont aisément éliminés par le biais d'un flexible d'évacuation fixe, résistant aux hydrocarbures. À l'aide du système d'attache pratique, les accessoires se raccordent facilement et rapidement à l'aspirateur. L'appareil est doté d'un rangement de flexible, d'un support pour accessoires ainsi que d'une grande surface de rangement (par ex. pour les outils). 2 grandes roues fixes et 2 roulettes pivotantes confèrent au NT 75/2 Ap Me Tc la mobilité nécessaire.ème de clip pratique permet de brancher les accessoires facilement et rapidement sur l'aspirateur. En plus de supports pour le tuyau flexible et les accessoires, il présente une grande surface de rangement (p. ex. pour les outils). Deux grandes roues et deux roulettes directionnelles assurent la mobilité nécessaire du NT 75/2 Ap Me Tc.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour accessoires intégré
- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.
Flexible de vidange intégré
- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.
Rangement pour flexible intégré
- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|75
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|26
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|700 x 505 x 995
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
- Filtre plissé plat: Matériau en fibres de cellulose
- châssis basculant
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
