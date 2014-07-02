Le NT 75/2 Ap Me Tc est un aspirateur eau et poussières performant équipé du système ApClean pour une puissance d'aspiration élevée constante et des cycles de travail prolongés. La cuve robuste en acier inoxydable de 75 l est idéale pour les grandes quantités de saleté et facile à vider grâce au châssis basculant. Cet aspirateur est doté d'un carter de turbine compact à couvercle de filtre intégré pour un retrait facile du grand filtre plissé plat. Le décolmatage semi-automatique et efficace du filtre ApClean garantit une puissance d'aspiration élevée constante, des cycles de travail prolongés et une longue durée de vie du filtre. En outre, le NT 75/2 Ap Me Tc est équipé d'un contrôle électronique du niveau de remplissage. Ainsi, vous avez la garantie de ne pas dépasser la quantité de remplissage maximale admissible lors de l'aspiration de surfaces humides. Les liquides aspirés sont aisément éliminés par le biais d'un flexible d'évacuation fixe, résistant aux hydrocarbures. À l'aide du système d'attache pratique, les accessoires se raccordent facilement et rapidement à l'aspirateur. L'appareil est doté d'un rangement de flexible, d'un support pour accessoires ainsi que d'une grande surface de rangement (par ex. pour les outils). 2 grandes roues fixes et 2 roulettes pivotantes confèrent au NT 75/2 Ap Me Tc la mobilité nécessaire.ème de clip pratique permet de brancher les accessoires facilement et rapidement sur l'aspirateur. En plus de supports pour le tuyau flexible et les accessoires, il présente une grande surface de rangement (p. ex. pour les outils). Deux grandes roues et deux roulettes directionnelles assurent la mobilité nécessaire du NT 75/2 Ap Me Tc.