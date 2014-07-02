Nat-en droogzuiger NT 75/2 Ap Me Tc
Krachtige, tweemotorige stof-/waterzuiger voor professioneel gebruik. De semi-automatische filterreiniging zorgt voor een constant hoge zuigkracht, zelfs tijdens het werk.
De NT 75/2 Ap Me Tc is een krachtige stof-/waterzuiger met ApClean-systeem voor een contant hoge zuigkracht en ononderbroken werk. Het robuust reservoir van 75 liter is ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden vuil en kan eenvoudig worden leeggemaakt dankzij het kantelbaar onderstel. Deze stof-/waterzuiger heeft een compacte turbinekast met een geïntegreerde filter-cover voor het eenvoudig verwijderen van de grote vlakfilter. Het efficiënte, halfautomatische ApClean filterreinigingssysteem zorgt voor een constant hoge zuigkracht, een ononderbroken gebruik en een lange levensduur van de filter. De NT 75/2 Ap Me Tc is ook voorzien van een elektronische vulniveaucontrole. Zo wordt het maximale vulniveau niet overschreden bij natzuigen. Opgezogen vloeistoffen kunnen eenvoudig worden verwijderd met een oliebestendige aftapslang. Toebehoren kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten opde stofzuiger met het handige clipsysteem. Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde kabelhouder, toebehorenvak en een groot en handig opbergvak (bv. voor gereedschap). De NT 75/2 Ap Me heeft twee grote vaste wielen en twee zwenkwielen voor een goede mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvak
- Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.
Geïntegreerde afvoerslang
- Door de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.
Slang- en bochtenbevestiging
- Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opslag.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|75
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|26
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|700 x 505 x 995
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Papier
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Kantelbaar onderstel
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
Toebehoren
Onderdelen NT 75/2 Ap Me Tc
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.