De NT 75/2 Ap Me Tc is een krachtige stof-/waterzuiger met ApClean-systeem voor een contant hoge zuigkracht en ononderbroken werk. Het robuust reservoir van 75 liter is ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden vuil en kan eenvoudig worden leeggemaakt dankzij het kantelbaar onderstel. Deze stof-/waterzuiger heeft een compacte turbinekast met een geïntegreerde filter-cover voor het eenvoudig verwijderen van de grote vlakfilter. Het efficiënte, halfautomatische ApClean filterreinigingssysteem zorgt voor een constant hoge zuigkracht, een ononderbroken gebruik en een lange levensduur van de filter. De NT 75/2 Ap Me Tc is ook voorzien van een elektronische vulniveaucontrole. Zo wordt het maximale vulniveau niet overschreden bij natzuigen. Opgezogen vloeistoffen kunnen eenvoudig worden verwijderd met een oliebestendige aftapslang. Toebehoren kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten opde stofzuiger met het handige clipsysteem. Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde kabelhouder, toebehorenvak en een groot en handig opbergvak (bv. voor gereedschap). De NT 75/2 Ap Me heeft twee grote vaste wielen en twee zwenkwielen voor een goede mobiliteit.