Avec son réservoir de 70 litres, l'aspirateur eau et poussières à 2 moteurs NT 70/2 Me Classic ramasse de grandes quantités de saletés humides et grossières. Grâce à sa puissance d'aspiration élevée et à son filtre cartouche performant, il vient aisément à bout de tout type de poussières, de liquides et de saletés grossières. De plus, l'aspirateur résistant est doté d'un tuyau de vidange pratique. Un guidon ainsi que le châssis extrêmement robuste avec des roulettes pivotantes en métal garantissent d'excellentes propriétés de mobilité.