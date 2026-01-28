Nat-en droogzuiger NT 70/2 Me Classic Edition
De NT 70/2 Me Classic Edition is een robuuste, krachtige en eenvoudig te gebruiken stof-/waterzuiger met twee motoren en een reservoir van 70 liter. Voor grof vuil, stof en vloeistoffen.
Met zijn reservoir van 70 liter kan de tweemotorige NT 70/2 Me Classic Edition stof-/waterzuiger erg grote hoeveelheden vloeistoffen en grof vuil opzuigen. De grote zuigkracht en uiterst efficiënte patroonfilter zorgen er bovendien voor dat de stofzuiger alle soorten vloeistoffen, grof vuil en stof makkelijk wegwerkt. Daarnaast is het robuuste toestel uitgerust met een praktische afvoerslang. De duwhendel en het extreem robuuste chassis met metalen zwenkwielen verzekeren een uitmunde mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Robuust en comfortabel te vervoeren
- Maximale mobiliteit op alle ondergronden dankzij extra stabiel onderstel, grote wielen en metalen zwenkwielen.
- De standaard duwbeugel maakt comfortabel vervoer mogelijk.
Uitstekende zuigkracht
- 2 krachtige turbines staan garant voor een uitstekende zuigcapaciteit.
- De sterke zuigcapaciteit garandeert uitstekende reinigingsresultaten en een maximale efficiëntie.
Comfortabele service
- Sensationeel snel: Dankzij het easy-serviceconcept kan de turbine binnen slechts 44 seconden uit het apparaat worden verwijderd.
- Het snel wisselen van de turbines bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.
Zuigen zonder filterzak
- De 2-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
- Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 53
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tankinhoud (l)
|70
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 2300
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|18,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|26
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|580 x 510 x 850
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Droge vloer mondstuk: 360 mm
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: Papier
- Afvoerslang
- Roestvrij stalen reservoir
- Duwbeugel
Toepassingen
- Om vloeistoffen, grof vuil en stof van alle harde oppervlakken op te zuigen. Ook om auto's te stofzuigen.