Met zijn reservoir van 70 liter kan de tweemotorige NT 70/2 Me Classic Edition stof-/waterzuiger erg grote hoeveelheden vloeistoffen en grof vuil opzuigen. De grote zuigkracht en uiterst efficiënte patroonfilter zorgen er bovendien voor dat de stofzuiger alle soorten vloeistoffen, grof vuil en stof makkelijk wegwerkt. Daarnaast is het robuuste toestel uitgerust met een praktische afvoerslang. De duwhendel en het extreem robuuste chassis met metalen zwenkwielen verzekeren een uitmunde mobiliteit.