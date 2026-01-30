Aspirateurs eau et poussières NT 90/2 Me Classic Edition
Grâce à son grand réservoir de 90 litres, l'aspirateur eau et poussières à 2 moteurs NT 90/2 Me Classic ramasse de grandes quantités de saletés humides et grossières. Au top en matière de puissance d'aspiration, de maniement et de qualité.
Qu'il s'agisse de poussière, de saletés grossières ou de liquides : le NT 90/2 Me Classic à l'aspiration puissante offre un réservoir particulièrement généreux de 90 litres pour le ramassage de grandes quantités de saleté de toute sorte et se caractérise par un maniement simple. L'aspirateur eau et poussières à 2 moteurs haut de gamme et robuste est doté d'un guidon de série et d'un châssis particulièrement solide avec des roulettes pivotantes en métal. En outre, l'appareil est équipé d'un filtre cartouche performant et d'un tuyau de vidange pratique.
Caractéristiques et avantages
Robustes et faciles à transporterMobilité optimale sur tous les terrains grâce à un châssis hyper-robuste, des grandes roues et des roulettes pivotantes en métal. Le guidon de série garantit des déplacements faciles.
Puissance d'aspiration excellenteLes deux turbines délivrent une puissance exceptionnelle. Cette performance d'aspiration élevée assure d'excellents résultats de nettoyage et une très grande efficacité.
Flexible d'évacuationLe flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.
Aspiration sans sac filtrant
- Ces appareils NT Classic à deux moteurs sont équipés du filtre cartouche éprouvé de Kärcher.
- Celui-ci garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 53
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Volume de la cuve (l)
|90
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|76
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|19
|Poids emballage inclus (kg)
|26
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|580 x 510 x 995
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: Papier
- Flexible d'évacuation
- Cuve en acier inoxydable
Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage de liquides, de saletés grossières et de poussières sur toutes les surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur du véhicule.
Accessoires
