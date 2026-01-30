Nat-en droogzuiger NT 90/2 Me Classic Edition
Met zijn grote reservoir van maar liefst 90 liter kan de tweemotorige NT 90/2 Me Classic Edition stof-/waterzuiger erg grote hoeveelheden vloeistoffen en grof vuil opzuigen. Met uitmuntende zuigkracht, bediening en kwaliteit.
Of het nu gaat om stof, grof vuil of vloeistoffen, de krachtige NT 90/2 Me Classic Edition kan met zijn reservoir van 90 liter enorme hoeveelheden aan van alle soorten vuil. Dit toestel wordt bovendien gekenmerkt door een erg eenvoudige bediening. De kwalitatieve tweemotorige stof-/waterzuiger is uitgerust met een standaard duwhendel en een robuust chassis met metalen zwenkwielen. Daarnaast biedt het ook een uiterst efficiënte patroonfilter en praktische afvoerslang.
Kenmerken en voordelen
Robuust en comfortabel te vervoerenMaximale mobiliteit op alle ondergronden dankzij extra stabiel onderstel, grote wielen en metalen zwenkwielen. De standaard duwbeugel maakt comfortabel vervoer mogelijk.
Uitstekende zuigkracht2 krachtige turbines staan garant voor een uitstekende zuigcapaciteit. De sterke zuigcapaciteit garandeert uitstekende reinigingsresultaten en een maximale efficiëntie.
AfvoerslangDoor de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.
Zuigen zonder filterzak
- De 2-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
- Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 53
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tankinhoud (l)
|90
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 2300
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|19
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|26
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|580 x 510 x 995
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: Papier
- Afvoerslang
- Roestvrij stalen reservoir
Toepassingen
- Om vloeistoffen, grof vuil en stof van alle harde oppervlakken op te zuigen. Ook om auto's te stofzuigen.
Toebehoren
Onderdelen NT 90/2 Me Classic Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.