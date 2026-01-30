Of het nu gaat om stof, grof vuil of vloeistoffen, de krachtige NT 90/2 Me Classic Edition kan met zijn reservoir van 90 liter enorme hoeveelheden aan van alle soorten vuil. Dit toestel wordt bovendien gekenmerkt door een erg eenvoudige bediening. De kwalitatieve tweemotorige stof-/waterzuiger is uitgerust met een standaard duwhendel en een robuust chassis met metalen zwenkwielen. Daarnaast biedt het ook een uiterst efficiënte patroonfilter en praktische afvoerslang.