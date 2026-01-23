Aspirateurs eau et poussières NT 27/1
Le NT 27/1 est un aspirateur eau et poussières performant destiné à un usage professionnel. Il est particulièrement compact et équipé de série d'accessoires utiles.
Le NT 27/1 est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et particulièrement facile d'utilisation pour un usage industriel universel. La puissance d'aspiration phénoménale du NT 27/1 résulte de sa turbine d'aspiration performante. Il est équipé d'un filtre à cartouche. Un arrêt mécanique à flotteur dès que la hauteur de remplissage maximale est atteinte garantit une durée de vie prolongée et un travail plus sécurisé. Le système d'attache pratique pour un remplacement ou un raccordement rapide des accessoires offre une manipulation simple. Cinq roulettes pivotantes permettent de l'entraîner facilement, garantissent sa maniabilité et un positionnement stable. En outre, le NT 27/1 est doté d'une surface de rangement pratique sur le dessus de la turbine qui, tout comme le carter, est composée de plastique résistant aux chocs. D'autres atouts du NT 27/1 sont le support pour accessoires et le crochet pour câble sur l'appareil. La poignée de transport ergonomique avec fixation pour tube d'aspiration garantit un transport facile et commode de l'appareil avec l'ensemble de ses accessoires. Le NT 27/1 possède un pare-chocs périphérique qui ne protège pas seulement l'appareil, mais également les murs, les machines et les objets d'aménagement contre d'éventuels dommages.
Caractéristiques et avantages
Filtre cartouche en PES insensible à l’humiditéPermet un passage facile de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières. Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire. Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.
Verrous métalliques robustesVerrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces
Bumper de protectionLa barre de protection qui entoure l'appareil le préserve des chocs, ainsi que les murs, les machines et les meubles environnants.
Rangement des accessoires intégré
- Grâce aux supports intégrés pour accessoires, les accessoires sont toujours bien rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.
Coupure mécanique par interrupteur flottant
- La puissance d'aspiration reste élevée et constante.
- L'arrêt mécanique à flotteur interrompt de manière fiable le flux d'air lorsque le niveau de remplissage maximal est atteint.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Volume de la cuve (l)
|27
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|7,1
|Poids emballage inclus (kg)
|8,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|420 x 420 x 525
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
Équipement
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Piéces détachées NT 27/1
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.