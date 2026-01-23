Nat-en droogzuiger NT 27/1
De NT 27/1 is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt standaard geleverd met een aantal nuttige toebehoren.
De NT 27/1 is een compacte, bijzonder wendbare en gebruiksvriendelijke stof-/waterzuiger voor veelzijdige commerciële toepassingen. Zijn krachtige ventilator biedt een enorme zuigkracht. Het apparaat is uitgerust met een patroonfilter. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom wanneer het maximale vulniveau van het reservoir bereikt wordt om overlopen te voorkomen. Met het handige clipsysteem kan toebehoren snel en eenvoudig worden verwisseld. Vijf lichtlopende zwenkwielen staan garant voor een uitstekende wendbaarheid en hoge stabiliteit. Aan de bovenkant van de ventilatorbehuizing bevindt zich een handig, vlak oppervlak voor voorwerpen. De volledige behuizing bestaat uit slagvaste kunststof. De NT 27/1 is ook voorzien van houders voor toebehoren en een haak waaraan u de stroomkabel netjes kunt ophangen. De ergonomische handgreep geeft het apparaat een laag gewicht,waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd. Met inbegrip van alle toebehoren. De NT 27/1 beschikt over een stootbescherming rondom het apparaat, die niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en meubels tegen beschadigingen beschermt.
Kenmerken en voordelen
Vochtbestendige PES patroonfilterEenvoudig wisselen tussen nat- en droogstofzuigergebruik. Het PES-cartridgefilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik. Duurzaamheid: het PES-cartridgefilter is wasbaar.
Stevige metalen sluitingenDe bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.
Robuuste bumperDe stootbeveiliging rondom beschermt niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en andere voorwerpen tegen beschadigingen.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.
Mechanische vlotteruitschakeling
- De zuigkracht blijft op constant hoog niveau.
- Het vlottersysteem onderbreekt de aanzuigstroom wanneer de maximale capaciteit bereikt is.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tankinhoud (l)
|27
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|420 x 420 x 525
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Papier
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: PES
Uitvoering
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
Toebehoren
Onderdelen NT 27/1
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.