Le NT 27/1 Me est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et particulièrement facile d'utilisation pour un usage industriel universel. La puissance d'aspiration phénoménale du NT 27/1 Me résulte de sa turbine d'aspiration performante. Il est équipé d'un filtre à cartouche. Une désactivation mécanique à flotteur dès que la hauteur de remplissage maximale est atteinte garantit une durée de vie prolongée et un travail sécurisé. Le système d'attache pratique pour un remplacement ou un raccordement rapide des accessoires offre une manipulation simple. Cinq roulettes pivotantes permettent de l'entraîner facilement, garantissent sa maniabilité et un positionnement stable. En outre, le NT 27/1 Me est doté d'une surface de rangement pratique sur le dessus de la turbine. D'autres atouts du NT 27/1 Me sont le support pour accessoires et le crochet pour câble sur l'appareil. La poignée de transport ergonomique avec fixation pour tube d'aspiration garantit un transport facile et commode de l'appareil avec l'ensemble de ses accessoires. Le NT 27/1 Me possède un pare-chocs périphérique qui ne protège pas seulement l'appareil, mais également les murs, les machines et les objets d'aménagement contre d'éventuels dommages. Le carter anticorrosion, résistant aux acides et aux bases, en acier inoxydable contribue également à la durée de vie élevée de l'aspirateur industriel.